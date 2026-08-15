La Junta reparará los daños ocasionados por el terremoto de magnitud 5 en las sedes judiciales de Granada

Imagen de los daños ocasionados por el terremoto de magnitud 5 en las sedes judiciales de la provincia de Granada. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha comunicado este sábado que el Gobierno andaluz ya está trabajando para reparar los daños ocasionados en las sedes judiciales de Granada tras el terremoto de magnitud 5 registrado esta madrugada en el municipio granadino de Alhendín.

A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, Gavira ha querido trasladar su apoyo y ánimo a los ciudadanos pertenecientes a las localidades afectadas por este movimiento sísmico.

"Todo nuestro apoyo y ánimo a los vecinos de las localidades afectadas. Estamos con ellos y seguiremos poniendo todos los medios para recuperar cuanto antes la normalidad", ha transmitido el vicepresidente segundo de la Junta.