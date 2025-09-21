Junta replica a PSOE que la reforma del Palacio de Congresos "está en marcha" y le pide que no "engañe"

GRANADA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha replicado este domingo al PSOE que la reforma del Palacio de Congresos de Granada "está en marcha" y le ha pedido que no "engañe".

Fuentes de la Junta se han pronunciado así después de que el viceportavoz del grupo municipal socialista, Paco Cuenca, haya denunciado este domingo "la falta de seriedad y de compromiso" de la administración autonómica con Granada, al no haber comenzado aún las obras de rehabilitación del Palacio de Congresos, "pese a que el PP aseguró en junio que los trabajos arrancaban en breve tras casi dos años de retraso acumulado".

"La reforma del Palacio de Congresos de Granada está en marcha; el contrato incluía redacción del proyecto y obra", han indicado fuentes de la Junta a Europa Press, apuntando que, en estos meses, "se ha redactado el proyecto, que está listo y se encuentra en revisión por la dirección de obras para que lo valide e iniciar las obras próximamente".

De hecho, según la administración autonómica, la empresa adjudicataria ya "está contratando los equipos energéticos y material necesario para acometer estas obras de eficiencia energética".

Asimismo, según la Junta, sobre los fondos, "haría bien el PSOE en no engañar a los granadinos", ya que el proyecto está financiado por la Junta, el ayuntamiento (como miembros del consorcio del palacio) y fondos europeos Next Generation". "Tienen la mala costumbre de apropiarse del dinero de Europa", han apuntado las mismas fuentes sobre los socialistas.