Junta reprocha a PSOE-A sus "bulos y mentiras" sobre "privatización" de la sanidad: "Dejen de arrastrarse por el fango"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, responde en la sesión plenaria del debate de totalidad del proyecto de Ley del Presupuesto andaluz para 2026. A 12 de noviembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha reprochado este miércoles al PSOE-A ante el Pleno del Parlamento sus "bulos y mentiras" sobre que existe una "privatización" de la sanidad andaluza y le ha aconsejado que deje de "arrastrarse por el fango".

Así se ha pronunciado España en su turno de réplica a la diputada del PSOE-A Alicia Murillo, que ha defendido la enmienda a la totalidad de su grupo al proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2026 en el debate de totalidad que se desarrolla en el Parlamento. Concretamente, la parlamentaria socialista ha asegurado que "con más dinero que nunca, la sanidad pública está peor que nunca", algo que "sólo se puede explicar por la mala gestión" del Gobierno de Juanma Moreno y su "modelo privatizador", que ha supuesto "el deterioro persistente del sistema".

Tras estas palabras de Murillo, España le ha pedido que deje de "conducirse por el fango y deje el politiqueo" y "empiece a hacer algo útil", aparte de dedicarse a "insultar" al Gobierno andaluz y de lanzar una "mentira tras otra".

Ha señalado que el PSOE-A no ha hecho ni una aportación para "mejorar" los presupuestos de 2026, sino que se ha puesto "detrás de la pancarta y ya está".

España ha insistido en que cuando el PP-A llegó a la Junta en 2019, se encontró una "sanidad absolutamente destrozada", con un "recorte de 1.614 millones de euros en el presupuesto" y con la "expulsión de 7.773 profesionales", mientras que se "cerraron 800 camas y se metieron a 500.000 andaluces en los cajones para que no les contaran en las listas de espera".

"Eso es una vergüenza, eso es lo que hizo la señora (María Jesús) Montero cuando era consejera de Salud y luego de Hacienda", ha agregado España, quien ha querido dejar claro que el Gobierno del PP-A está "reconstruyendo la sanidad", de tal manera que de los 9.800 millones que se invertían en 2018, se pasará a 16.200 en 2026, y esa es "la realidad".

"No la he insultado, ni he dicho ningún bulo, ni he dicho ninguna mentira, yo le estoy dando datos reales, que nos les gusta y que les escuece", ha dicho la consejera a la diputada del PSOE-A.

Asimismo, ha indicado que, durante los gobiernos del PSOE-A, no se hacían los "suficientes" cribados de cáncer de mama y, en consecuencia, hubo mujeres a las que no se les pudo "detectar" un cáncer: "Se ha pasado de 289.000 mujeres a las que se hacían cribado a 500.000" con el gobierno del PP-A.

"Eso es un avance que deberían reconocer", según ha expresado la consejera, apuntando que en política no vale todo: "No se dejen arrastrar por el ruido y por el fango, que han hablado de privatización cuando es absolutamente falso". "Esta tierra ya está cansada de las mentiras, de la corrupción y de ser el farolillo rojo que fue" cuando gobernaba el PSOE-A, según ha agregado.