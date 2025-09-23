La Junta responde al PSOE que los recursos de transporte sanitario en Córdoba "han aumentado en los últimos años"

CÓRDOBA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha asegurado este martes, después de las críticas de la portavoz de Salud del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Ángeles Prieto, sobre la situación del transporte sanitario en Córdoba, que "los recursos de transporte sanitario urgente" en la provincia no solo "no han disminuido en los últimos años", sino que "han aumentado".

Así lo han señalado a Europa Press fuentes de la Junta de Andalucía, después de que Prieto haya opinado que "la situación del transporte sanitario en Córdoba es lamentable por las malas condiciones laborales de los trabajadores", así como de "las condiciones de las ambulancias" y de "la organización del transporte sanitario", agregando que "hay que garantizar" a la gente que, "cuando llama a una ambulancia", ésta "va a llegar a tiempo para salvarle la vida, y con los profesionales y los recursos necesarios para poder dar ese soporte vital hasta que llegue al hospital".

Al respecto, desde la Junta de Andalucía han remarcado que los recursos en la provincia, "lejos de mermar, han crecido", a la vez que han lamentado que la portavoz socialista haya lanzado "una crítica sin dar ni un dato".

En este contexto, la Administración autonómica ha detallado que el Distrito Córdoba cuenta con "dos unidades 061; tres ambulancias tipo C con personal sanitario; cuatro ambulancias A1 de la Red de Transporte Urgente", resaltando que "se ha aumentado en un tipo C en los últimos dos años". En lo que respecta al Distrito Guadalquivir, hay "13 ambulancias tipo C con personal sanitario" y "ocho ambulancias A1 de la Red de Transporte Urgente", dándose la circunstancia de que ahora hay un tipo C y dos tipo A1 más que antes.

Por otro lado, el Área de Gestión Sanitaria (AGS) Córdoba Sur cuenta con "15 ambulancias tipo C con personal sanitario" y "ocho ambulancias A1 de la Red de Transporte Urgente", habiéndose aumentado "un tipo C y un tipo A1". Por último, el AGS Córdoba Sur tiene "siete ambulancias tipo C con personal sanitario y seis ambulancias A1 de la Red de Transporte Urgente", lo que supone un tipo C más.