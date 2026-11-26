El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz Atanet. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía seguirá impulsando el diálogo y las negociaciones entre la empresa concesionaria del servicio del metro de Granada, Avanza, y el Comité de Empresa para intentar así acabar con el calendario de paros que viene haciendo efectivo la plantilla de trabajadores del suburbano y en la que reclaman mejoras salariales y sociales.

Así lo ha puesto de manifiesto este jueves el consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, cuando ha sido preguntado por el grupo parlamentario de Por Andalucía durante el pleno celebrado en la cámara regional.

El consejero ha señalado que a pesar de la mediación de su Consejería y "cierto acercamiento entre las partes", no se ha llegado a un acuerdo, por lo que "el Gobierno andaluz continuará impulsando el diálogo y las negociaciones". "Recomendamos que pronto se llegue a un acuerdo por el bien de todas las partes", ha dicho.

En la primera intervención en la pregunta oral formulada por el grupo Por Andalucía, el parlamentario Rafael Sánchez Rufo, ha criticado que los trabajadores del metro de Granada tienen diferencias salariales con otras provincias de hasta un 30% y ha señalado que estos piden mejoras en sus condiciones de trabajo, en los tiempos efectivos de conducción o en materias como descanso u organización del trabajo teniendo en cuenta que la mayor parte del trazado de este transporte se realiza en superficie.

Además, ha interpelado al consejero y le ha dicho que su responsabilidad es la de cuidar de los trabajadores que ponen en pie los servicios públicos y garantizar el servicio de metro, ante lo que le ha preguntado por qué actuaciones lleva a cabo la Consejería de Fomento y Movilidad.

Muñoz-Atanet ha recordado que el convenio colectivo se negocia entre empresa y representantes de los trabajadores, y que la Consejería, a través de la la Agencia de Obra Pública "vela por los trabajadores y los usuarios". "Y lo hacemos siguiendo muy de cerca el proceso de negociación desde el primer día, pero respetando siempre la autonomía de las partes. Somos partidarios de que la negociación continúe", ha dicho.

"No duden que desde la Junta de Andalucía seguiremos mediando para llegar a un acuerdo que beneficie a todos los empleados, a las empresas y, por supuesto, a los usuarios", ha dicho el consejero al final su primera intervención.

En su segunda interpelación el representante de Por Andalucía ha criticado que la Junta defienda la equiparación de condiciones laborales de empleados públicos de Andalucía con los de Cataluña, "y no sean capaces de garantizar la equiparación de esas condiciones laborales entre varias provincias".

Y ha centrado su crítica también en que la gestión del suburbano granadino sea privada mientras la inversión y financiación es pública. "La pregunta es si usted también va a luchar por los derechos de los trabajadores", ha finalizado el representante de Por Andalucía.

Por su parte, en su segunda respuesta, el consejero de Fomento y Movilidad ha pedido al representante del grupo de la oposición no sesgar la información y ha dicho que se exige una equiparación salarial entre metros andaluces cuando los convenios colectivos son distintos debido a las distintas característica socioeconómicas de cada provincia. "Además, como sabe, la Junta de Andalucía no puede imponer salarios en una negociación colectiva", ha añadido.

Ha sido en este punto en el que Muñoz Atanet ha defendido como la Administración regional está supervisando el cumplimiento de la iniciativa laboral, y está impulsando el diálogo y la mejora de las propuestas manteniendo también reuniones con el Comité de Empresa del metro de Granada.

"Y eso es lo que estamos haciendo para garantizar así un servicio público estable, un clima laboral adecuado, un proceso negociador equilibrado y, como no, la protección de miles de usuarios", ha subrayado el consejero.

Al hilo, ha expuesto que desde que se iniciaron las negociaciones para el convenio colectivo en marzo se han planteado cinco ofertas de mejora salarial, la última este mismo mes con un incremento de un 41% entre 2026 y 2030. "El anterior convenio, del 2022, que es efectivo hasta el 2025, se incrementó un 33%. Por tanto, estamos hablando de una revalorización salarial estimada del 88% entre 2022 y el 2030", ha dicho.

Así, por último, ha defendido que la Junta seguirá realizando una labor de mediación para que se llegue a un acuerdo "por el bien de todas las partes", y para finalizar ha señalado el metro de Granada registro más de 17 millones de viajeros en 2025, un crecimiento cercano al 60% desde el 2022 y que la satisfacción del usuario es del 8,5 sobre 10.

"Por tanto, estamos ante uno de los metros más eficientes, mejor valorado del país y eso es gracias a la labor de los trabajadores, de la empresa y del Gobierno andaluz", ha concluido.