Junta señala "balance positivo" en incendios forestales con un 85% de conatos y un 75% de matorral de superficie quemada

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha sostenido este miércoles que "el balance es positivo" en estos momentos sobre la campaña 2025 del dispositivo de incendios forestales de Andalucía (INFOCA).

Ha remarcado que de las 737 intervenciones protagonizadas por los equipos de extinción un 85% de éstas se han calificado como conatos, descripción que se aplica cuando la superficie siniestrada es inferior a la hectárea de extensión, mientras que de las hectáreas quemadas, que han sido 5.667 entre el 1 de enero y el 8 de septiembre, un 75%, 4.250 hectáreas, han sido de matorral, por lo que ha descartado que "haya afectado de manera grave a especies protegidas".

De esas 737 intervenciones ha indicado que solo 152 han sido incendios y que la situación operativa 1 solo se ha activado en 9 incendios.

Durante su comparecencia en el Pleno del Parlamento de Andalucía a petición propia, quien ha remarcado que hasta el 15 de octubre está vigente el periodo de máximo riesgo de incendios forestales, ha sostenido que "los primeros minutos son esenciales para que un incendio no sea un gran incendio".

En la comparativa con la campaña 2024 ha contabilizado 258 intervenciones más y 1.023 hectáreas siniestradas más.

Ha esgrimido que en los siniestros habidos en Andalucía "no ha sido necesario activar el nivel 2 en ningún incendio", que ha atribuido a "una rapídisima respuesta, a la labor en tierra de los bomberos forestales, a la ubicación estratégica de Cedefos y Subcedefos", para remarcar que "hemos cerado 10 subcedefos que no existían".

Con estos resultdos ha proclamado sobre el Infoca que "debemos felicitarnos por tener el mayor y mejor dispositivo, no solo de España, sino de Europa".

Ha explicado que en este 2025 el presupuesto del Infoca es de 257 millones, un 6% más que en 2024, para desglosar que 146 millones, un 57%, se destinan a prevención, por lo que ha subrayado que "destinamos más a prevención que a extinción", que recibe 111 millones y ha afirmado que "el Gobierno de Juanma Moreno ha duplicado el presupuesto destinado al Infoca en relación a la anterior Administración socialista".

Sanz ha hablado de "inversiones sin precedentes en pro de la mejora de las condiciones de trabajo", donde ha contabilizado 200 millones en mejoras de medios materiales, 45,4 millones destinados a vehículos, y 165 millones a infraestructuras, sobre las que ha señalado que "estaban obsoletas o no existían".

En su comparativa para ilustrar los medios aéreos con que cuenta Andalucía ha señalado que mientras la Administración del Estado tiene 45 medios aéreos para todo el país, Andalucia cuenta con 40 medios, al tiempo que ha proclamado que la Unidad Militar de Emergencias, a la que ha descrito como "un lujo, un privilegio, y un orgullo para este país", tienen 3.500 efectivos para toda España, de los cuales 1.400 se destinan a incendios forestales, mientras que en el caso de Andalucía el Infoca contabiliza 4.700 efectivos entre técnicos y bomberos forestales.

En su réplica a las críticas que ha escuchado del Grupo Socialista le ha dicho que "usted estaba en la hamaca; yo, en el incendio".

PSOE-A: "NO SE APROPIE DEL DISPOSITIVO O ¿ES QUE LO INVENTÓ USTED?"

El diputado socialista Mario Jiménez ha calificado de "ensoñación" la comparecencia parlamentaria del consejero de la Presidencia, por cuanto de ella se traslucía que "sólo se han quemado unos cuantos rastrojos", antes de espetarle "que no se apropie del dispositivo o es que lo inventó usted", mientras ha afirmado que los trabajadores del Infoca "no quieren ser héroes, son trabajadores públicos que tienen que tener unas condiciones laborales dignas".

"No se apropie de su esfuerzo, los méritos son de ellos, al pie del tajo están ellos sin los medios adecuados", ha afirmado Jiménez en la misma línea, que ha advertido de que la campaña la afrontó el dispositivo Infoca "sin casi 300 efectivos incorporados", así como ha hablado de "vehículos trampas" y le ha preguntado si "ha podido haber gusanos en la comida que se ha entregado a los trabajadores".

Ha recriminado al consejero de la Presidencia que desde que gobierna el Partido Popular en Andalucía se contabilizan 940 millones sin ejecutar en prevención de incendios y ha recordado que las tareas de prevención de una hectárea suponen un gasto de 3.000 euros, mientras que para su extensión se requieren 30.000 euros.

Jiménez se ha lamentado de que "la doctrina Mazón haya invadido la cultura de respuesta ante emergencias del PP" y se ha preguntado "dónde ha estado el presidente con Andalucía ardiendo por los cuatro costados para aparecer en los toros".

El diputado del Grupo Vox en Andalucía Benito Morillo ha hablado de "fanatismo verde" y con las 400.000 hectáreas contabilizadas en España ha concluido con la afirmación del "Estado fallido de las autonomías que se revela ante los desastres de determinadas magnitudes", que ha querido retratar sobre la cooperación entre comunidades supone que "un bombero puede entrar en otra comunidad cinco kilómetros sin avisar" mientras ha proclamado que "los incendios no entienden de barreras autonómicas" y ha reclamado "una planificación nacional que permita respuesta coordinada".

La portavoz del Grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha proclamado que "el factor suerte nos ha permitido esquivar una situación catástrofica", convencida de que "no hay elemento diferencial para afirmar que estamos mejor pertrechados" que otras comunidades autónomas.

Ha hablado Nieto de "evidentes fallas en la prevención", de lo que ha puesto como ejemplo un 48% sin ejecutar en la partida de prevención del medio natural, 205 millones de euros, ha recriminado al Gobierno andaluz que en la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP) haya algún proyecto urbanístico "colindante con la urbanización que estuvo a punto de quemarse" en agosto, en alusión al siniestro que sufrió la urbanización de Atlanterra en Zahara de los Atunes (Cádiz), además de encontrarse "en suelo inundable". Ha instado a la Junta a "internalizar el 112 y convertirlo en una agencia pública".

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, quien en su intervención ha expresado "vergüenza porque en el minuto de silencio al inicio del Pleno se igualaba a víctimas y verdugos, que es el pueblo palestino, y el verdugo que es el Estado de israel" y ha concluido que "todo el que no reconozca que es un genocidio es cómplice", ha reprochado al consejero que se haya mostrado en su comparecencia "henchido de soberbia, donde todo ha sido fantástico".

"Si nos hemos librado ha sido por factores climáticos y el enorme trabajo del Plan Infoca y del 112, no por este Gobierno", ha proclamado, antes de advertir que "tenemos un gobierno que cada día se parece más al del señor Mazón".

El parlamentario del PP José Ricardo García ha proclamado que "Andalucía cuenta con el mejor Infoca de su historia", con un presupuesto de 146 millones solo para tareas de extinción, mientras ha ensalzado a los profesionales de emergencias por tratarse de "los que velan y cuidan de todos nosotros", al tiempo que ha señalado "el liderazgo firme del presidente Juanma Moreno y el compromiso y trabajo incansable del consejero Antonio Sanz, que siempre ha estado en primera línea junto a estos héroes".