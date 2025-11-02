Junta señala que la contratación de emergencia realizada fue de 189 millones y acusa a PSOE de "intento de manipulación"

SEVILLA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha aclarado que el gasto en contratación de emergencia para el Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la Covid-19 fue de 189 millones de euros. Con esta cifra, responde a las acusaciones del PSOE, señalando que no se gastaron 53 millones del total autorizado, que ascendía a 242 millones, y califica sus afirmaciones como un "intento de manipulación".

Los socialistas han alertado este domingo de una presunta "desaparición y mutilación" de documentación contractual, que podría cifrarse en, al menos, 53 millones de euros, y que afecta directamente al caso del uso "irregular" de los contratos de emergencias.

Fuentes de la Junta han declarado a Europa Press que "el PSOE está confundiendo la 'declaración' de emergencia con la 'contratación' de emergencia", ya que el total autorizado ascendía a 242 millones de euros, mientras que lo finalmente contratado fue de 189 millones. Por ello, subrayan que "afirmar que faltan datos de un gasto de 53 millones solo refleja desconocimiento o un intento de manipulación sobre el que se basa la denuncia del PSOE".

Respecto a las acusaciones del PSOE sobre la "omisión y ocultación" por parte del Ejecutivo andaluz ante la solicitud del juzgado sobre las comunicaciones entre responsables de contratación del SAS y los proveedores, la Junta ha aclarado que "el juzgado dispone de toda la documentación solicitada desde enero" y que "en octubre se volvió a remitir con el nuevo formato solicitado".