El PP critica las "mentiras" del PSOE con los contratos de emergencia: "Están haciendo el ridículo"

SEVILLA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Andalucía ha criticado un nuevo ejercicio de "falsedad" del PSOE y ha asegurado que "el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha remitido toda la documentación requerida, de forma completa, detallada y ordenada", en la investigación de los contratos de la época de la pandemia.

Así lo ha explicado este domingo la vicesecretaria de Igualdad, Salud, Juventud y Bienestar Social del Partido Popular de Andalucía, Beatriz Jurado, en relación a las recientes declaraciones del portavoz de Presidencia del PSOE-A, Mario Jiménez. La también portavoz popular de Sanidad en el Parlamento andaluz ha criticado que estas manifestaciones socialistas responden a "una maniobra destinada a dilatar los trámites y prolongar artificialmente la causa, intentando retrasar la comparecencia de los testigos y de las personas investigadas, que son precisamente quienes pueden acreditar la veracidad de los hechos y la corrección del procedimiento seguido", según ha informado la formación en una nota de prensa.

Además, ha añadido que "sin duda, todo forma parte de una estrategia maléfica del PSOE" para evitar que los gerentes del SAS aclaren la legalidad de los contratos de emergencias realizados para garantizar la atención sanitaria durante la situación de emergencia internacional por COVID. "Están haciendo el ridículo", ha incidido.

Por otro lado, la vicesecretaria ha puesto el foco en que "lo que están diciendo es una gran falsedad que intenta confundir y generar ruido mediático donde no lo hay", máxime cuando la postura del Partido Popular "siempre ha sido la de colaborar plenamente con la Justicia y ofrecer la máxima transparencia".

Por su parte, Jurado ha aclarado que los 53 millones que están cuestionando desde el PSOE obedecen "simplemente a la diferencia entre el importe inicialmente estimado y el finalmente ejecutado, una cuestión puramente técnica y perfectamente justificada en los expedientes".

Asimismo, sorprende que "el PSOE desconozca aún a estas alturas que la contratación de emergencia por el COVID ascendió a 189 millones, aunque los acuerdos de declaración de emergencia sanitaria autorizaran un gasto máximo de hasta 242 millones de euros", ha explicado la vicesecretaria, para añadir que "están confundiendo la 'declaración' de emergencia con la 'contratación' de emergencia, por lo que decir que faltan datos de un gasto de 53 millones solo muestra el desconocimiento o el intento de manipulación sobre el que el PSOE ha basado su denuncia".

Por ello, ha señalado que "lo que más se critica desde el PP de Andalucía es que lo peor de estos ataques no es su intento de mermar la imagen de las siglas o de su presidente", sino que "se pone en duda la valía de un sistema sanitario que ha sido referente nacional y de unos profesionales y coberturas de nivel".

Jiménez ha aludido incluso al "colapso" de la sanidad andaluza, tratando de "vincular esta nueva falsedad con el de sobra asumido fallo en la comunicación de los cribados de cáncer de mama, que ha desembocado en una ejemplar petición de disculpas a la ciudadanía, depuración de responsabilidades y puesta en marcha de un plan de choque" que incluye también el cribado del cáncer de colon y de cuello de útero, con una inversión de 100 millones y más de 700 nuevos profesionales.

"Ha ocurrido un error y un problema gravísimo. Se me encoje el corazón, como a todos los que estamos aquí, de pensar en el sufrimiento de cualquiera de esas mujeres por el fallo en la comunicación de las pruebas no concluyentes del cribado", ha explicado Jurado recientemente en sede parlamentaria. Del mismo modo, en esta investigación que está sobre la mesa, el Partido Popular insiste en su colaboración con la Justicia en tiempo y forma y afea el "enésimo ejercicio de falsedad y mentira del PSOE con el trasfondo de la sanidad andaluza".