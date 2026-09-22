Preacuerdo de Junta y sindicatos para renovar el convenio colectivo del personal laboral vigente desde 2002

Imagen de la firma del preacuerdo entre la Junta y los sindicatos. - CCOO-A

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía y las organizaciones sindicales representadas en la Mesa Negociadora han alcanzado un preacuerdo para renovar el VII Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración andaluza, con el que se salda una deuda histórica con cerca de 21.000 profesionales y se abre una nueva etapa para este colectivo.

Tal y como han señalado en sendas notas de prensa, el acuerdo permite avanzar en uno de los "objetivos ineludibles" de esta legislatura, después de que el actual convenio, firmado en 2002 y prorrogado desde 2008, haya permanecido pendiente de renovación durante casi 24 años.

La negociación ha contado con UGT, CCOO, CSIF y Ustea y ha permitido alcanzar un marco actualizado y adaptado a las necesidades actuales de la Administración.

Ante esto, el consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública y presidente de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), José Antonio Nieto, ha destacado el valor del diálogo social para hacer posible este acuerdo y ha subrayado que la culminación del convenio era un compromiso de legislatura. "En esta legislatura será una realidad que servirá también para mejorar la calidad de los servicios públicos", ha afirmado.

Entre las principales novedades del preacuerdo se encuentran la implantación de una carrera profesional horizontal, la evaluación del desempeño, la reclasificación de categorías y funciones, el avance en la funcionarización voluntaria y con garantías y una mejora del reconocimiento del trabajo en turnos, noches, festivos y jornadas especiales.

El nuevo marco contempla además un concurso abierto y permanente para facilitar la movilidad y cobertura definitiva de puestos, una bolsa única para la contratación temporal y un mayor protagonismo de las Subcomisiones de cada Consejería. El preacuerdo deberá completar ahora su tramitación con el correspondiente informe de Hacienda antes de su aprobación definitiva.

Su culminación permitirá contar con un convenio actualizado y contribuirá a reforzar la formación, la salud y la prevención de riesgos laborales, así como la calidad, continuidad y eficacia de los servicios públicos.

Así, desde UGT SP Andalucía han valorado "como un éxito" la firma que se llevará a cabo del VII Convenio Colectivo de la Administración General de la Junta de Andalucía. De esta manera, han señalado que el nuevo marco tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030 y "pivota sobre materias tan importantes como la carrera horizontal y la evaluación del desempeño Por primera vez se implementa la carrera horizontal y la evaluación del desempeño para el personal laboral, lo que conlleva nuevos complementos retributivos".

Además, el sindicato ha destacado también entre las materias la clasificación profesional y reclasificaciones, donde el nuevo diseño de un sistema de grupos y subgrupos, "supone un gran hito para el sindicato", lo que ha llevado a reclasificar categorías a grupos/subgrupos superiores.

También han señalado mejoras retributivas y garantías salariales, donde se reordenan las retribuciones fijas y variables, revisando el complemento de puesto por factores como peligrosidad, penosidad o toxicidad y actualizando el pago por festivos y fines de semana; conciliación y nuevos derechos, entre otras.

Por su parte, desde CSIF han señalado que la rúbrica supone "un paso decisivo para actualizar las condiciones laborales del personal laboral y dar respuesta a reivindicaciones históricas del colectivo", tal y como ha afirmado la presidenta de CSIF AGJA Andalucía, Isabel Pacheco.

Para ellos, entre las principales novedades destaca el acceso a la carrera profesional horizontal, para lo que se establece un encuadramiento inicial con el objetivo de garantizar su percepción con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026. El preacuerdo contempla también la creación del Grupo Profesional 2 y nuevos subgrupos, así como el Concurso Abierto y Permanente para el personal laboral. En materia de movilidad, se mejoran condiciones para solicitar la permuta, que podrá plantearse siempre que resten al menos tres años para la jubilación; asimismo, se incorpora la implantación del teletrabajo y el derecho a la desconexión digital, junto con nuevas modalidades de excedencias.

Ante esto, CCOO-A ha añadido que el acuerdo pone fin a casi 24 años de vigencia del VI Convenio, tras un largo proceso impulsado por el sindicato desde principios de 2025, momento en que trasladó a la administración la necesidad "inexcusable" de renovar la norma.

Para la coordinadora del Área Pública de CCOO de Andalucía, Marina Vega "la mejora salarial asociada a la carrera horizontal, la recuperación de la jubilación parcial, la reclasificación de categorías profesionales con subidas retributivas y otros derechos sociales son avances importantes que ya eran urgentes para el personal laboral, que lleva esperando demasiado tiempo esas mejoras".

En ese sentido, CCOO de Andalucía ha recordado que la firma del 'Acuerdo por la Mejora del Empleo Público a finales de 2025', en desarrollo de la Ley de Función Pública de Andalucía, "supuso el pistoletazo de salida para una negociación maratoniana que se ha prolongado de forma intensa para lograr un texto definitivo".

"El proceso de negociación ha sido duro, por el inmovilismo de algunas partes y por la negativa de la administración a determinadas reivindicaciones planteadas por CCOO que, sin duda, seguiremos luchando para conseguir en el futuro", ha concluido.