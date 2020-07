Junta sostiene "estar reflotando" Andalucía Emprende tras encargo de auditoría y PSOE la cree "defensora de pacotilla"

SEVILLA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha asegurado este jueves que "el reto" sobre el futuro de la fundación Andalucía Emprende es que sea "una organización útil" después de esgrimir los resultados de una auditoría externa, que ha presentado como un ejercicio de "estamos reflotando" la fundación. Blanco ha sostenido que "si hubiéramos querido cerrar Andalucía Emprende lo hubiéramos hecho hace año y medio". La diputada del PSOE, Noelia Ruiz, la ha calificado de "defensora de pacotilla".

La oposición, PSOE y Adelante Andalucía, ha reclamado en sus intervenciones garantías sobre la continuidad del empleo, que considera sometido a la incertidumbre a raíz de las conclusiones del trabajo de auditoría expuesto por la consejera de Empleo ante la comisión parlamentaria.

Blanco ha ofrecido diversas conclusiones de la auditoría elaborada por KPMG Consultores, a la que se adjudicaron tres trabajos para abordar aspectos como la gestión del talento o del inmovilizado.

Entre las conclusiones ofrecidas por la consejera de Empleo, resultado del informe de la consultora, apunta a que "la distribución territorial de los CADE (Centro Andaluces de Emprendimiento) se ha hecho sin criterio", que ha advertido sobre hechos como que "centros de emprendedores se solapan en una misma zona de influencia u otros se encuentran cerrados".

La consejera de Empleo ha ofrecido una retahíla de deficiencias como como la ausencia de parámetros para evaluar el trabajo de Andalucía Emprende, como "un índice de creación de empresas, un sistema de contabilidad de costes con falta de trazabilidad", a lo que ha añadido otros aspectos de la organización interna como "sistemas que no son interoperables, la falta de registro de información, ni de registros de horarios".

Blanco ha hecho pública conclusiones de la auditora como "la falta de colaboración con otras entidades", de manera que "no se aprovechan las sinergías", además de apuntar "una alta heterogeneidad de proveedores", o los costes de alquileres de sedes: 500.000 euros en las sedes diseminadas por las provincias y los 400.000 euros para los servicios centrales.

La consejera de Empleo, que ha hecho alusión a cuestiones como "un organigrama que no integra servicios centrales y periféricos", ha sostenido que "el modelo heredado condena a la irrelevancia" a Andalucía Emprende, al tiempo que ha considerado "urgente" desarrollar "un nuevo modelo de empleabilidad para personas por cuenta propia".

PSOE: LE PIDO AL GOBIERNO QUE DEFIENDA A LOS EMPLEADOS

La diputada del PSOE, Noelia Ruiz, ha centrado su intervención sobre las sensaciones que podría dejar en los trabajadores de Andalucía Emprende la comparecencia de la consejera de Empleo con el informe de KPMG en la mano. "Los trabajadores, después de esta comparecencia, tendrán más incertidumbres", ha sostenido Ruiz, para proseguir afirmando que "le pido al Gobierno que defienda a los empleados".

Ruiz, que ha calificado a Blanco de "defensora de pacotilla de Andalucía Emprende", le ha recriminado a la consejera que hubiera aireado el coste de los alquileres, pero "no ha dicho nada del dinero que se gasta en consultoras".

La diputada del PSOE, que ha censurado a la consejera de Empleo la descripción del acceso de los trabajadores a Andalucía Emprende "cuando han contratado a 3.000 personas para vigilar las playas", le ha preguntado si "usted va a cerrar las oficinas de los Cade de los pequeños municipios". "Un emprendedor de Torre Alháquime o Villaluenga del Rosario no tiene que ir a Cádiz o Jerez", ha sostenido.

"Nunca ha defendido, nunca han creído en Andalucía Emprende", ha señalado Ruiz, quien ha considerado el informe de la consultora como "una excusa para hacer lo que quieren hacer". "Es una decisión política", ha apostillado.

El parlamentario del PP, Juan Bueno, ha sostenido que la gestión hecha por el PSOE en Andalucía Emprende "peor, imposible", al tiempo que ha recordado "los escándalos de los enchufes" asociados a esta fundación, que ha considerado destinada a servir a "los intereses del PSOE más que a los andaluces". Bueno ha presentado Andalucía Emprende como ejemplo de "una pésima utilización del dinero público" para sostener que "las cosas han cambiado, las cosas ya sí se hacen bien".

La diputada de Cs, Ángela Rodríguez, ha esgrimido que "la transformación no es la demolición de Andalucía Emprende" y ha apuntado que "no olvidamos el pasado para no cometer ninguno de los errores que cometieron en 37 años de Gobierno", en referencia al PSOE, al tiempo que ha apuntado que "la eficiencia, la eficacia y la transparencia están en nuestro ADN".

ADELANTE: 150.000 EUROS PARA LA AUDITORÍA

El parlamentario de Adelante Andalucía, Jesús Fernández, ha considerado que sobre la cabeza de Andalucía Emprende "pende una espada de Damocles" y ha recordado que el precio de adjudicación de la auditoría encargada por la Consejería de Empleo era de 150.000 euros, por lo que se ha preguntado si los trabajadores no podrían "haber hecho ese trabajo".

Fernández, quien ha afirmado que la Administración no les pone a los trabajadores unas mamparas que reclaman y tienen un coste de 16.000 euros, ha apuntado que su objetivo era "arrancarle el compromiso de que no habrá ningún despido en la fundación".

El diputado de Vox, Rodrigo Alonso, quien ha pedido a la consejera de Empleo que "sea valiente, estamos en un mundo digital, no es necesaria la presencia física" en su reflexión sobre la estructura territorial de Andalucía Emprende, se ha preguntado por "el personal que quedaría después de una reestructuración".

Alonso ha pedido evaluar "las posibilidades de adaptación de los recursos humanos con la normativa laboral aplicable", tras recordar que en el pasado "se echaron a trabajadores a la calle para luego readmitirlos", por lo que ha demandado "planificación" porque "cerrar chiringuitos es lo que demandan los andaluces", aunque ha advertido de que "después pagan el pato los ciudadanos" si el proceso no se acomete de forma ordenada.