La Junta subraya que bajando impuestos ha recaudado hasta agosto "200 millones más" respecto a 2019

SEVILLA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha destacado este martes que en comparación al ejercicio de 2019, ha recaudado "200 millones de euros más" hasta el mes de agosto, con lo que defiende que "se vuelve a demostrar que bajando impuestos se recauda más".

Así lo ha trasladado del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, en la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno junto al titular de Salud y Familias, Jesús Aguirre.

"Pese a la recesión y la pandemia provocada por el Covid-19, Andalucía ha aumentado en 200 millones de euros la recaudación hasta el mes de agosto con respecto al mismo mes del 2019", ha afirmado Bendodo, que ha recalcado que "si se recauda más, se puede invertir más en mejorar los servicios públicos". "Ese es el modelo de este Gobierno: bajar impuestos, porque significa recaudar más e invertir más", ha apostillado.

De este modo, ha precisado que seguirán en la senda de la bajada de impuestos y que su objetivo es que al final de la legislatura, "Andalucía esté entre las cinco comunidades autónomas que menos impuestos cobren a los ciudadanos, ese es nuestro camino".

FALTAN DATOS PARA EL PRESUPUESTO

Asimismo, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno ha lamentado que aún no esté fijada una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que el Gobierno central facilite a las comunidades "los datos principales" para que puedan confeccionar sus presupuestos para el próximo año.

Ha explicado que el Gobierno andaluz ya ha iniciado una ronda de contactos con los grupos políticos para abordar las cuentas si bien "necesitamos conocer el marco presupuestario", con datos como el techo de gasto, las entregas a cuenta o el déficit.

"Este Gobierno no va a permitir que se trate a Andalucía menos que nadie, tampoco vamos a pedir más que nadie, pero no vamos permitir se nos trate peor que a otras comunidades", ha sostenido Bendodo antes de avisar de que "si el Gobierno de España va a permitir un 2,6% de déficit al País Vasco, Andalucía va a pedirlo igual porque no nos consideramos ni menos ni más que otra comunidad".

En este sentido, ha incidido en que si a Andalucía se le permite un déficit del 2,6%, "no perderíamos 3.000 millones de euros sí perderíamos si se nos aplica el 0,2% de déficit".

"Andalucía tiene la estabilidad y el apoyo parlamentario necesario para elaborar el Presupuesto del 2021, solo pedimos al Gobierno central que ayude y facilite esos datos", ha agregado el portavoz, que ha insistido en que Andalucía "funciona" y se le debe permitir "el mismo déficit y endeudamiento que a otras comunidades como al País Vasco".