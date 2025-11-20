La Junta subraya la necesidad de apostar por el acogimiento familiar en la provincia de Jaén

JAÉN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha subrayado la necesidad de seguir apostando por el acogimiento familiar en la provincia de Jaén. Así lo ha indicado la delegada Ángel Hidalgo, con motivo de la celebración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia dirigiendo las miradas hacia aquellos niños y niñas que necesitan de una especial protección, como es el caso de los menores tutelados.

Hidalgo ha acompañado a la Asociación para la Promoción del Acogimiento Familiar en Andalucía (Apraf) en la mesa informativa que el colectivo ha instalado en la capital para resolver dudas e informar sobre el acogimiento. "Debemos seguir trasladando a la sociedad que la infancia nos concierne a todos, que la protección de los menores más vulnerables nos compete a todos", ha dicho la delegada.

Actualmente la provincia de Jaén cuenta con 166 menores en acogimiento residencial bajo la tutela del Gobierno andaluz. Además, 188 se encuentran en situación de acogimiento familiar. Un punto en el que ha recordado la importancia de seguir concienciando sobre los tipos de acogimiento que existen con los menores tutelados: por un lado el temporal, de una duración máxima de dos años; el de urgencia, en casos de intervención inmediata; el permanente y el especializado.

Se trata de una tarea en la que la Junta trabaja de la mano de colectivos como Apraf-A, a quienes la delegada ha agradecido "su incansable labor a la hora de buscar alternativas familiares para estos menores, actuaciones encaminadas a encontrar un verdadero hogar para estos niños y niñas que atraviesan circunstancias difíciles y para los que buscamos nuevos proyectos de vida".

Este Día Internacional de los Derechos de la Infancia también ha contado con la celebración en Linares (Jaén) de un encuentro intergeneracional entre menores tutelados y usuarios de centros de participación activa. El objetivo, como ha señalado Ángela Hidalgo, "es procurar que estos niños y niñas rompan con su rutina habitual y, de la mano de nuestros mayores, intercambien experiencias y sientan el abrigo de una jornada de convivencia".