La Junta suspende la atención sanitaria en el Centro Castilla del Pino tras arder una furgoneta en el parking

Lateral del Centro de Salud Castilla del Pino, en Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir ha informado este lunes de que el incendio de una furgoneta de mantenimiento en el aparcamiento subterráneo del Centro de Especialidades Castilla del Pino, que no ha causado daños personales y que, en cuanto a daños materiales, solo ha afectado a dicha furgoneta y otro vehículo aledaño, ha obligado a interrumpir temporalmente la atención sanitaria en dicho centro sanitario de la capital cordobesa.

Según ha detallado la Junta de Andalucía en una nota, el suceso ha tenido lugar en torno a las 9,30 horas de este lunes, cuando "se detectó un fuego originado en una furgoneta de servicio ubicada en el aparcamiento subterráneo del edificio. De forma inmediata se activó el plan de emergencias del centro, con la intervención coordinada del equipo de primera respuesta, Bomberos, Policía Local y Policía Nacional".

De esta forma y "gracias a la rápida actuación de los servicios de emergencia y al correcto funcionamiento de los sistemas de protección del edificio, la situación fue controlada en poco tiempo, y no se han producido daños personales entre pacientes ni profesionales. Los daños materiales se han limitado principalmente al vehículo en el que se originó el incendio y a otro vehículo contiguo, que ha resultado afectado de forma leve".

El edificio fue "evacuado inmediatamente, según marcan los protocolos, de manera ordenada y segura. En el momento del incidente se encontraban en el centro varios cientos de personas, ya que el horario en el que se ha producido es una franja de plena actividad asistencial".

En estos momentos se mantiene la restricción de acceso, aunque no se han detectado afectaciones estructurales de importancia, ya que se continúa la ventilación de las instalaciones y la evaluación técnica de los espacios. Además, será necesario llevar a cabo una limpieza exhaustiva del edificio y revisar todos los sistemas y conexiones para garantizar la seguridad antes de retomar la actividad.

Desde la Dirección del Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir y del Hospital Reina Sofía, se ha agradecido "la profesionalidad y eficacia de todos los dispositivos que han intervenido en la resolución del incidente, así como la colaboración del personal del centro durante la evacuación y las tareas de apoyo. La actuación conjunta de los Bomberos, las Fuerzas de Seguridad y los equipos técnicos ha sido fundamental para contener la situación y evitar mayores consecuencias".

CAMBIOS EN LA ATENCIÓN

En cuanto a la atención sanitaria, las Urgencias del centro se trasladan temporalmente al Centro de Salud del Sector Sur, mientras que el resto de la actividad asistencial, incluyendo consultas externas y Atención Primaria, queda suspendida por el momento y se recuperará progresivamente en función de la disponibilidad de cada área.

Actualmente, según han indicado desde el Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir, "no es posible establecer una fecha concreta para la reanudación" de la actividad en el centro sanitario, "ya que se están evaluando los daños de forma detallada.

Se informará a las personas afectadas por cancelaciones o modificaciones de sus citas a medida que se normalice la situación, por lo que "se agradece la comprensión de la ciudadanía", a la que se continuará informando puntualmente de cualquier novedad a través de los canales oficiales.

El Hospital Reina Sofía y el Distrito Sanitario han reiterado su "compromiso con la seguridad, la transparencia y la continuidad asistencial, y agradecen nuevamente la colaboración de todos los equipos que han intervenido en esta incidencia".