La Junta trabaja para encontrar en "cuestión de días" una solución a la suspensión de comedor en 37 colegios de Jaén

El delegado territorial de Educación de la Junta en Jaén, Antonio Sutil, ha asegurado que trabajan para que "sea cuestión de días el tiempo para encontrar la situación pertinente" a la suspensión de comedor escolar en 37 colegios de 25 municipios debido al abandono de la empresa adjudicataria, Royal Menú Catering.

Además, junto a los equipos directivos de estos centros, se trata mientras tanto de articular "soluciones de atención a las familias". "Y hacer una oferta de acciones y actividades para que puedan los niños estar atendidos en aquellos casos que las familias tienen algún caso muy ineludible de conciliación familiar", ha afirmado.

Así lo ha indicado a los periodistas en el marco de la reunión que ha mantenido este martes en la Delegación con responsables de los colegios afectados, en la que se ha analizado "cómo trabajar y dar una cobertura en estos días, mientras dure la situación", que tiene impacto en unos 1.900 escolares y 125 trabajadores.

Sutil --que ha agradecido la "predisposición" para "una correcta atención" al alumnado por parte de los equipos directivos así como de las familias y de la federación de ampas, presente también en el encuentro-- ha incidido en que es una circunstancia "sobrevenida" sobre la que "se está trabajando desde el 9 de octubre, que es cuando tenemos conocimiento de desistimiento de Royal Menú".

Preguntado, no obstante, por las críticas a la gestión de la Junta expresadas desde UGT en el comité de empresa, ya que el 4 de septiembre se registró una cesión del servicio por parte de la adjudicataria a otra empresa, ha confirmado que fue así, aunque "ahí no quieren decir con eso que tuvieran algún tipo de problema para continuar" y "no hablan de que tuvieran dificultades económicas".

En todo caso, ha aclarado que el 16 de septiembre la firma que "iba de la mano" de Royal Menú dijo que "no quería hacerse cargo de esta cesión porque no tenía toda la información" por parte de la adjudicataria. "Ese escrito llegó el día 16. Por tanto, esa línea de trabajo se rompió el mismo día que la empresa rompió", ha comentado Sutil, quien ha precisado que la Junta no tiene "ninguna deuda" a nivel de facturas presentadas y "todo lo que ha reclamado ha sido abonado".

COMPLEJIDAD

Así las cosas, desde la Agencia Pública Andaluza de Educación (Apae) se trata de dar una salida, punto en el que el delegado territorial se ha referido a la Ley de Contratación Pública, "que es muy compleja a la hora de buscar tipos de soluciones de un día para otro".

"Licitación de contratos, lotes de varios comedores... y eso exige una acción con una altura de miras en el sentido de que va a llevar unos días de trabajo para buscar soluciones", ha dicho Sutil, quien ha agregado que los trabajadores también están "sufriendo una situación difícil" y la "intención es que no se queden fuera de la solución, con todos sus derechos".

Cuestionado por posibles plazos para devolver la normalidad a estos comedores, ha indicado que, si a lo largo de hoy "no se llega a un acuerdo con alguna empresa para que continúe de alguna manera" con este servicio, desde la Apae se están calibrando también soluciones "excepcionales", a través de un procedimiento de urgencia "que permita una respuesta más rápida de lo que serían los plazos de la ley de Contratación".

DISCULPAS

"Vamos a intentar que sea el menor de días posibles. Es el campo que estamos trabajando, que sea cuestión de días el tiempo en el que encontremos la situación pertinente", ha manifestado no sin pedir "disculpas a las familias por este daño sobrevenido" y "unas circunstancias injustas" que les pueden ocasionar "dificultades" en su día a día.

Al respecto, preguntado si sería recomendable que los padres no lleven a sus hijos al comedor, ha respondido en sentido afirmativo y ha incidido en que, de la mano de los equipos directivos de los colegios, se intenta poner en marcha "lo antes posible" una oferta de "actividades para que puedan los niños estar atendidos en aquellos casos que las familias tienen algún caso muy ineludible de conciliación familiar".