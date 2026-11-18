La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (i), junto a la consejera de Servicios Sociales, Familia e Igualdad, Loles López (d), durante la rueda de prensa posterior a la - María José López - Europa Press

SEVILLA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha urgido este miércoles al Ejecutivo nacional a que establezca un calendario para reabrir, con "la máxima seguridad", la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, en estos momentos cerrada tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo) el pasado 28 de octubre.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la vicepresidenta tercera de la Junta, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, ha expresado la preocupación por la "incomunicación" y el "aislamiento" a nivel ferroviario que está sufriendo Andalucía.

"Es por eso que pedimos que se nos dé un calendario clave para la reapertura de la alta velocidad. Nos importa saber cuándo se va a abrir el corredor ferroviario y en qué condiciones, pero, sobre todo, lo que nos preocupa y lo que nos ocupa es el tema de la seguridad", ha señalado Carolina España.

"Nosotros seguimos a la espera de que el Gobierno de España responda a la reclamación que hizo la Junta de Andalucía para reforzar las medidas de seguridad en el corredor ferroviario Madrid-Andalucía; queremos y exigimos la alta velocidad, pero también queremos la alta seguridad", ha agregado.

Ha manifestado además que se acercan fechas importantes como el puente de diciembre y la Navidad, en las que hay un tránsito importante de viajeros, y "Andalucía sigue aislada, con esa desconexión ferroviaria y no tenemos ninguna información" por parte del Gobierno central sobre la posible reapertura.

"Opacidad total y no puede ser que una vez más Andalucía vuelva a tener que soportar esta ineficacia por parte del Gobierno de España; necesitamos un calendario para saber a qué atenernos", según la vicepresidenta de la Junta, para quien los ciudadanos y las empresas tienen que saber cuándo se va a poner en marcha el AVE, pero en estos momentos hay "incertidumbre".

El Consejo de Gobierno ha procedido este miércoles al nombramiento del Comisionado para las víctimas del accidente de Urda, que será Jaime Mora, quien ya fue nombrado Comisionado para las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), del que se cumplen hoy diez meses.

"Un accidente del que aún no se han dado las explicaciones por parte del Gobierno de España de las causas y cada noticia que conocemos sobre este trágico accidente nos inquieta aún más", ha expresado la vicepresidenta tercera de la Junta.