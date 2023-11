La Junta valora las "contundentes y masivas" concentraciones andaluzas contra la amnistía sin incidentes que "reprochar"

SEVILLA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha valorado este lunes las "contundentes, firmes y masivas" movilizaciones que este pasado domingo se celebraron en las ocho capitales andaluzas, al igual que en las de las demás provincias españolas, convocadas por el PP contra la anunciada ley de amnistía acordada por el PSOE con los partidos independentistas catalanes ERC y Junts, y ha valorado que no hubo "nada que reprochar" en las mismas en cuanto a incidentes que lamentar, porque fueron "pacíficas".

Así lo ha puesto de relieve el consejero portavoz en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, al día siguiente de esas movilizaciones, que él mismo secundó desde Almería, capital de la que fue alcalde, y de la que ha valorado que siguió la "misma tónica" que las celebradas en las demás capitales andaluzas, de forma que fue "multitudinaria", con al menos 12.500 personas congregadas según datos de la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Fernández-Pacheco ha remarcado que esas movilizaciones reunieron a "muchísima gente que, de manera pacífica, relajada, pero también firme y contundente, expresaron su rechazo a los pactos políticos a los que está llegando Pedro Sánchez".

Tras ello, ha reconocido que aún no se conoce "la literalidad" de la proposición de ley de amnistía que tiene previsto registrar en el Congreso en las próximas horas el Grupo Socialista, y ha apostillado que "probablemente no la conoce ni Pedro Sánchez", porque "el afán independentista no tiene fin", el expresidente catalán y líder de Junts Carles Puigdemont "no para de subir la apuesta, y Pedro Sánchez no para de agachar la cabeza", ha agregado el portavoz de la Junta.

En todo caso, Fernández-Pacheco ha querido dejar claro que "una comunidad histórica" como Andalucía, la más poblada de España, "no puede permitir un agravio" ni "institucionalizar una injusticia", de forma que desde su gobierno "haremos lo que tengamos que hacer en todos los niveles para intentar frenar este disparate", según ha sentenciado.

EN CONTRA DE "UN MERCADEO" POR QUITAS DE DEUDA A CCAA

El consejero portavoz se ha mostrado contrario además a entrar en un "mercadeo" entre comunidades autónomas y el Ejecutivo central a propósito de posibles quitas de deuda por parte del Gobierno español "sólo porque le interesa a Pedro Sánchez y a Esquerra Republicana de Cataluña" (ERC), y ha defendido que "acuerdos como el de la financiación autonómica se tienen que adoptar en el foro correspondiente, con la participación de todos los presidentes autonómicos y siempre atendiendo al interés general".

En esa línea, ha criticado que "ahora se habla de quita de deuda única y exclusivamente porque es una de las concesiones que se ve obligado a hacer el presidente" en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, "para poder seguir en la Moncloa, e intenta contentar al resto del territorio asimilando esa medida" prevista para Cataluña, ha agregado.

El portavoz de la Junta ha dicho que "nadie dice que la mayoría parlamentaria" que ha logrado reunir en torno a su candidatura Pedro Sánchez "sea una mayoría ilegal", porque opinar eso "sería un absoluto disparate", según ha sostenido, pero ha denunciado que "las cesiones que está haciendo Pedro Sánchez para conseguir esa mayoría" son "alarmantes".

Al respecto, ha destacado que "la unanimidad del sector jurídico español ha salido en tromba diciendo que no se puede hablar de 'lawfare', de persecución judicial a determinados políticos", y "no se puede poner en entredicho la separación de poderes y el Estado de derecho".

"No nos podemos acostumbrar, no podemos dar por bueno que el futuro del Gobierno de España se decida en el extranjero y, además, supervisado por relatores extranjeros como si esto fuera una república bananera", ha sentenciado Ramón Fernández-Pacheco antes de agregar que los acuerdos a los que ha ido llegando Pedro Sánchez para garantizar su investidura "no hay por dónde cogerlos desde el punto de vista económico y jurídico, y desde el moral y ético son inaceptables", y ha advertido de que si el candidato y líder socialista "sigue adelante con esta hoja de ruta, cueste lo que cueste, sólo por seguir en la Moncloa, desde Andalucía, en defensa del interés general de todos los andaluces" y "con su presidente a la cabeza", Juanma Moreno, "plantaremos cara".

En esa línea, ha recordado que el presidente de la Junta ha urgido por carta a Pedro Sánchez la convocatoria de una Conferencia de Presidentes porque "parece lógico que los presidentes de las comunidades autónomas estén informados de lo que está pasando", según ha argumentado para aseverar a continuación que "los acuerdos a los que está llegando Pedro Sánchez con Junts y con ERC nos conciernen a todos". "Se está negociando en Bruselas el futuro de España, lo que le va a pasar a la gente de Dos Hermanas (Sevilla) o de Ayamonte (Huelva)", y "eso es intolerable", según ha denunciado.

Fernández-Pacheco ha enfatizado que si los acuerdos para la investidura de Sánchez "al final acaban desembocando en una injusticia económica, fiscal, de competitividad, territorial o en la interpretación que hacemos del Código Penal y Andalucía sale mal parada", el presidente de la Junta "utilizará todo lo que esté en su mano, todo lo que la ley le permite a nivel institucional, social y jurídico"

El portavoz de la Junta se ha mostrado también partidario de una nueva convocatoria de elecciones generales porque el resultado electoral que logró el PSOE liderado por Sánchez en la cita del pasado 23 de julio fue "diciendo que iba a hacer algo diametralmente opuesto a lo que está haciendo en la actualidad", por lo que "parece razonable que los españoles nos podamos pronunciar democráticamente acerca de todos estos disparates", según ha abundado.

EL PAPEL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

"Pedro Sánchez está consiguiendo la unanimidad de prácticamente todo el mundo en su contra", ha aseverado también el consejero, quien ha insistido en defender que la Junta de Andalucía, "como legítima representante del pueblo andaluz, tiene que velar por el interés general", y en el acuerdo sellado entre el PSOE y Junts per Catalunya "objetivamente" no hay "ni una sola medida que sea buena para Andalucía".

Así, ha sostenido que "Puigdemont no va a proponer nada que sea bueno para los andaluces", y "nosotros, como andaluces, no podemos tolerarlo, no podemos agachar la cabeza" y asumir el relato de Sánchez de que "esto va de convivencia", una idea que ha negado el consejero portavoz bajo el argumento de que "si fuera algo bueno para la convivencia", el dirigente socialista la habría acometido "a lo largo de los últimos cinco años que ha sido presidente del Gobierno".

"Si no lo ha hecho durante estos cinco años" ha sido "única y exclusivamente porque no necesitaba los siete votos independentistas que ahora sí necesita" para ser reelegido presidente del Gobierno, según ha continuado Fernández-Pacheco, quien ha concluido augurando "tiempos difíciles" tras la previsible investidura de Sánchez, porque quien "va a gobernar" será "Puigdemont", según ha sentenciado antes de apostillar que el líder independentista catalán es "el único que no miente" y ya dijo que "esta legislatura se la tendrá que ganar Pedro Sánchez pacto a pacto". "Va a ser una legislatura muy complicada, pero no porque Pedro Sánchez lo vaya a tener difícil, sino porque los españoles lo vamos a pasar muy mal", ha concluido remachando el consejero portavoz.