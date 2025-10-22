Junta valora que las pruebas del tranvía de Jaén han transcurrido con "normalidad" y asegura que "pronto será realidad"

JAÉN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha expresado su satisfacción por el desarrollo de las pruebas del tranvía de Jaén, que se han llevado a cabo con "total normalidad". Según han informado, se ha verificado que "todo funciona con normalidad" a lo largo de todo el recorrido, y han avanzado que su puesta en marcha "muy pronto será realidad".

El delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Miguel Contreras, ha precisado en un audio que en estas pruebas se han utilizado dos de las cinco unidades móviles disponibles. Además, ha destacado que durante uno de los trayectos se ha alcanzado la velocidad comercial prevista, es decir, la que tendrán habitualmente los vehículos en su operación diaria.

Por último, ha valorado estas pruebas como una muestra del compromiso del presidente Juanma Moreno con la puesta en marcha del tranvía, y ha asegurado que "será una realidad muy pronto, una vez se adjudiquen los contratos de mantenimiento y operación".