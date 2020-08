Junta valora "el segundo mejor julio en la serie histórica" pero dice que la situación "sigue siendo preocupante"

SEVILLA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Empleo y Trabajo Autónomo de la Consejería de Empleo, Agustín González, ha valorado este martes que la bajada del paro en Andalucía en julio, que ha descendido en 21.901 personas, lo convierten "en el segundo mejor mes de julio de toda la serie histórica, tan solo superado por el año 2016", pero ha añadido que en el cómputo de los últimos doce meses, las cifras "nos hablan de que la situación sigue siendo muy preocupante con 205.396 desempleados".

González, en un audio remitido a los medios de comunicación, ha destacado que julio se cierra con una bajada del paro "significativa" de 21.901 personas, "lo cual vuelve a indicarnos que estamos en un año muy atípico, como no puede ser de otra manera, influenciada por la situación económica excepcional que estamos viviendo".

Ha señalado que "la vuelta a la actividad en los servicios que se ha concentrado en el mes de julio tras el parón económico es el principal causante de este efecto rebote con un descenso importante y relevante". De hecho, ha subrayado, "se trata del segundo mejor mes de julio de toda la serie histórica, tan solo superado por el año 2016, y esta excepcionalidad se refleja en todos los sectores de actividad, con excepción de la agricultura, que se sigue comportando con la misma normalidad de otros ejercicios y que en cambio ha registrado una subida".

González ha indicado que este descenso importante "nos ha permitido recuperar los niveles de paro de finales de marzo, retrocediendo así hasta los 958.195 parados", aunque "si bien es cierto no nos podemos dejar engañar por este dato ya que hay que insistir en que los trabajadores afectados por los ERTE no son considerados como parados registrados por la estadística, y por tanto no computan en ella".

También ha destacado que Andalucía lidera el descenso nacional del paro en términos absolutos, "de forma que de cada cuatro parados menos del país, uno es andaluz", y que en la Seguridad Social "también se refleja este efecto rebote y hemos registrado un aumento de 15.813 afiliados en Andalucía, lo cual nos permite superar la cifra de los tres millones de afiliados en nuestra comunidad".

No obstante, añade que en el cómputo de los últimos doce meses, las cifras "nos hablan de que la situación sigue siendo muy preocupante con 205.396 desempleados, y eso sin contar con los afectados por los ERTE". Por eso el Gobierno andaluz "va a sumar esfuerzos para colaborar y seguir colaborando a superar la actual situación, y persiguiendo ese objetivo seguiremos trabajando para superar lo antes posible esta adversidad inesperada, creada además por una variable externa ajena totalmente a las condiciones de la economía andaluza", ha manifestado.

Por eso, González ha subrayado que el Gobierno andaluz "ha complementado ya las decisiones" del Gobierno de la Nación "adoptando un amplio conjunto de medidas de tipo económico y en el ámbito laboral que atienden a tres prioridades claras: apoyar el mantenimiento del empleo asalariado y de los trabajadores autónomos, aliviando los costes para mantener su actividad, o en su caso disminuir aquellos que la falta de actividad les ocasiona, y apoyar la actividad económica con medidas de liquidez y flexibilidad interna en las empresas".