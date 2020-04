La Junta ve "excusas de mal pagador” en el Gobierno para justificar el “retraso” en la llegada de fondos

SEVILLA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha calificado de excusas de "mal pagador" la justificación que ha dado el Ejecutivo nacional para el "retraso" en la llegada de los fondos económicos comprometidos para Andalucía, como los 44,2 millones de euros del plan de medidas económicas extraordinarias destinadas a mitigar el impacto del Covid-19.

Así se ha pronunciado en consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, tras ser preguntado por el hecho de que la delegada del Gobierno en la comunidad, Sandra García, manifestara ayer que el Ministerio de Sanidad se encuentra "a la espera" de que el Ejecutivo andaluz le comunique qué porcentaje de los 44,2 millones de euros que le corresponden del plan de medidas económicas extraordinarias destinadas a mitigar el impacto del Covid-19, aprobadas en el Consejo de Ministros del pasado 31 de marzo, debe transferirle como gasto corriente y qué porcentaje como gastos de capital, un requisito que es preceptivo para el abono inmediato de esta cantidad.

Bendodo ha apuntado que la Junta quiere seguir en la estrategia de lealtad institucional con el Gobierno central y espera que sea recíproca, "lo que no quita que podamos denunciar o pedir algunas cuestiones que se puedan mejorar" y ha dicho que los 100 millones comprometidos por el Ejecutivo nacional para esta comunidad "siguen sin llegar a día de hoy".

Ha señalado que la delegada del Gobierno trató ayer de justificar el retraso de los 44,2 millones correspondientes al fondo de contingencia para sanidad "alegando un incumplimiento de la Junta que después tuvo que rectificar". "No es cierto que la Junta no haya dicho cómo quiere recibir ese dinero, ya que se hizo en dos correos electrónicos sucesivos (31 de marzo y 1 de abril), pese a que no era necesario, ya que la propuesta del Ministerio de Sanidad nos parecía bien, esto es, 80 por ciento como transferencias corrientes y 20 por ciento como transferencia de capital", según ha explicado.

Ha añadido que el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha remitido hoy una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, "quejándose" de las declaraciones de la delegada del Gobierno, porque la Junta ha "contestado en tiempo en forma y estamos esperando a recibir esas cantidades".

Respecto a los 56 millones de euros de ayudas sociales, Elías Bendodo ha indicado que el propio Ministerio de Sanidad ha puesto como fecha de pago entre el 10 y 30 de abril y luego "hicieron el anuncio, pero sabían que no iban a pagar". "Esto parece como las excusas del mal pagador", según ha apuntado Elías Bendodo, quien ha querido dejar claro que la Junta ha respondido "en tiempo y forma y el argumento que se dio ayer no es cierto".

Por su parte, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha manifestado que, en relación con los fondos en materia social, que la comunicación al Gobierno central ya se ha hecho, concretamente, dos días antes del 10 de abril. "Ya tienen la solicitud con todas las necesidades de la Consejería de Igualdad y Polítiucas Sociales para poder hacer el ingreso", según ha apuntado Marín , para quien, sencillamente, el Gobierno central está poniendo "excusas de mal pagador".