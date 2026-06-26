El jurado declara culpable de homicidio en legítima defensa al autor del crimen de Castíllejar (Granada)

Archivo - Real Chancillería de Granada, sede del TSJA y de las secciones penales de la Audiencia de Granada. - EUROPA PRESS/ARCHIVO

GRANADA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un jurado popular ha declarado culpable de homicidio con la eximente incompleta de legítima defensa y de miedo insuperable al hombre de 63 años que ha sido juzgado esta semana en la Audiencia de Granada por matar de un tiro otro varón que le amenazó previamente por un conflicto con una motosierra en la localidad de Castilléjar.

El jurado, integrado por cinco mujeres y cuatro hombres, ha leído este viernes su veredicto tras un día de deliberaciones y ha considerado que en los hechos también concurre la atenuante de confesión, dado que el acusado narró a la Guardia Civil por teléfono lo que había ocurrido minutos después del crimen.

Junto a ello, los miembros del jurado han apoyado que se suspenda la pena al acusado para que no entre en prisión, según han detallado a Europa Press fuentes del caso.

El hombre se encuentra en estos momentos en libertad provisional tras permanecer en la cárcel cuatro años por este asunto, que es lo máximo que permite la ley a la espera de juicio.

El acusado se enfrenta a una petición fiscal de ocho años de prisión por un delito de homicidio con las atenuantes de arrebato u obcecación y de confesión. Ello, después de que el Ministerio Fiscal modificara en la última sesión del juicio sus conclusiones iniciales, en las que solicitaba 22 años de cárcel por asesinato con alevosía.

El autor del crimen declaró ante el jurado que actuó en legítima defensa cuando aquella tarde del 23 de julio de 2021 la víctima se dirigió a su domicilio tras haber tenido un conflicto previo con él a cuenta de una motosierra.

Según su testimonio, se percató de que la motosierra que le quería vender la víctima había sido robada y avisó de ello a su legítimo propietario.

A partir de ahí se produjeron una serie de amenazas telefónicas, y también a través de mensajes de audio que han sido reproducidos en Sala ante los miembros del jurado, y que se habrían repetido momentos antes del crimen, cuando el ahora fallecido intentó acceder a la casa cueva del acusado.

La defensa, ejercida por el letrado Rafael López Guarnido, sitúa "en esos momentos de tensión" y en un contexto de "miedo" por su integridad física el disparo que efectuó su cliente y acabó con la vida del otro hombre prácticamente en el acto.

Esta parte ha venido calificando los hechos de homicidio con la eximente incompleta de legítima defensa y miedo insuperable; y la atenuante de confesión, en la línea de lo que este viernes ha refrendado el jurado, y solicita una pena de cuatro años de cárcel.