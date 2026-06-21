Un jurado enjuicia desde este lunes al acusado de matar de un tiro a un hombre en Castilléjar (Granada)

Archivo - Real Chancillería de Granada, sede del TSJA y de las secciones penales de la Audiencia de Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un jurado popular enjuicia desde este lunes en la Audiencia de Granada al acusado de acabar con la vida a un hombre de un disparo en el pecho en Castilléjar a raíz de una discusión por la venta de una motosierra.

La Fiscalía ha solicitado una pena de 22 años de cárcel para él por un presunto delito de asesinato con alevosía, según consta en el escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press.

Los hechos se remontan al 23 de julio de 2021, sobre las 20,00 horas, cuando la víctima se dirigió al domicilio del acusado en la referida localidad tras haber tenido un conflicto con él y con su hijo unos días antes a cuenta de la venta de una motosierra.

Se produjo una discusión en la puerta del domicilio y comenzó un forcejeo entre ambos, momento en el que el acusado, según el fiscal "con la clara intención de acabar con la vida" del otro, "de forma sorpresiva y sin que tuviera ninguna posibilidad de defensa, cogió una escopeta que guardaba en una de las habitaciones de la vivienda y le disparó a muy corta distancia".

La bala le impactó en el pecho y murió prácticamente en el acto. El juicio arrancará este lunes con la composición del jurado y está señalado hasta el viernes 26.