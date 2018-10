El jurado halla culpable al exgerente de Adif juzgado en Córdoba por cohecho y falsedad documental

Actualizado 25/09/2018 18:02:29 CET

CÓRDOBA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El veredicto del jurado, emitido este martes en el juicio seguido en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba contra el exgerente de Mantenimiento de Adif en Córdoba, acusado de los delitos de cohecho y falsedad en documento oficial, ha sido de culpabilidad.

Según han precisado a Europa Press fuentes cercanas al caso, el jurado ha llegado a la conclusión de que entre los años 2006 y 2011 el acusado obstaculizó la concesión de la licencia de obras a una empresa en un polígono industrial de Andújar (Jaén), y que se ofreció a aligerar el trámite a cambio de 180.000 euros, llegando para ello a falsificar una carta oficial de Adif, para demandar dicha cuantía y dar credibilidad a su exigencia.

Ahora, en base a tal veredicto, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba dictará sentencia, teniendo en cuenta que la Fiscalía ha pedido que se condene al acusado a una pena de cuatro años de prisión y al pago de 400.000 euros de multa, con responsabilidad subsidiaria en caso de impago de un año de prisión.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por la empresa afectada, reclama además, en concepto de responsabilidad civil, un total de 2,8 millones de euros por las pérdidas que alega haber sufrido, una valoración que no comparte el representante legal de ADIF, quien, además, entiende que el ente público no es responsable, en cualquier caso, del daño que pudo sufrir la empresa denunciante.

Finalmente, la defensa del acusado, que hasta ahora ha venido pidiendo la libre absolución de su cliente, ha argumentado durante el juicio que el caso se archivó después de presentar ADIF un informe, a la vez que ha manifestado que el procedimiento siguió "la absoluta" regularidad y "en ningún momento pidió dinero" su cliente.