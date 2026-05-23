Un jurado popular enjuicia en junio al acusado de asesinar a un hombre en Castilléjar (Granada) en 2021

Sala de vistas de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada. - EUROPA PRESS

GRANADA 23 May. (EUROPA PRESS) -

Un jurado popular enjuiciará del 22 al 25 de junio en la Audiencia de Granada al acusado de acabar con la vida a un hombre de un disparo en Castilléjar a raíz de una discusión por la venta de una motosierra.

La Fiscalía ha solicitado una pena de 22 años de cárcel para el acusado por un presunto delito de asesinato con alevosía, según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press

Los hechos se remontan al 23 de julio de 2021, sobre las 20,00 horas, cuando un hombre se dirigió al domicilio del acusado en la referida localidad de Castillejar, en el que se encontraba éste junto con su hijo, con quienes había tenido en los días previos una relación de conflictividad a cuenta de la venta de una motosierra.

Al llegar al lugar, se produjo una discusión en la puerta del domicilio y comenzó un forcejeo entre ambos, momento en el que el acusado, según el fiscal "con la clara intención de acabar con la vida" del otro, "de forma sorpresiva y sin que tuviera ninguna posibilidad de defensa, cogió una escopeta que guardaba en una de las habitaciones de la vivienda y le disparó a muy corta distancia en la región mamaria derecha empleando para ello un cartucho del calibre 12", lo que provocó su muerte sobre las 20,15 horas.

La sección segunda de la Audiencia Provincial ha fijado entre el 22 y el 25 de junio el juicio con jurado popular por esta causa.