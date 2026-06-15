El juzgado del caso de Adamuz envía a la Junta la nueva propuesta de los peritos para aprobarla sin provisión de fondos

Archivo - Imagen de la fachada del juzgado de Montoro (Córdoba) que asume la investigación de la causa del accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz el 18 de enero de 2026. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MONTORO (CÓRDOBA), 15 (EUROPA PRESS)

La Letrada de la Administración de Justicia de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva el caso del siniestro ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos en la tarde del domingo 18 de enero, ha acordado trasladar a la Delegación Territorial de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía la nueva propuesta económica de los peritos designados en las actuaciones, exluyendo la solicitud de provisión de fondos.

Así figura en la diligencia de ordenación del juzgado, a la que ha tenido acceso Europa Press, después de que los peritos han presentado su nueva propuesta económica en la que recogen el mismo calendario de trabajo, de nueve meses para el dictamen inicial a partir de la recepción de la documentación necesaria que forma parte de los archivos, y la misma cantidad, con más de 250.000 euros, pero en este ocasión sin la petición de abono de provisión de fondos, que en el momento del inicio de los trabajos era de un 30% del importe de honorarios, 56.250 euros más IVA, y un 50% del importe de gastos, 9.375 euros más IVA. Ambas cantidades totalizaban 65.625 euros más IVA, 79.406,25 euros con IVA incluido.

En este sentido, exponen que teniendo en cuenta "la extensión y complejidad de los trabajos periciales necesarios para la emisión del informe solicitado y la dedicación en términos de tiempo y recursos que implicará el desarrollo de dichos trabajos, habida cuenta del volumen y complejidad de los antecedentes a examinar, el tiempo disponible y la naturaleza del dictamen a emitir", estiman una dedicación de unas 1.500 horas de trabajo, con un coste de 125 euros/hora, lo que totaliza unos honorarios inicialmente previstos de 187.500 euros más IVA.

Asimismo, una estimación de gastos para viajes, desplazamiento y asistencia a pruebas, ensayos y diligencias varias del 10% de los honorarios estimados, esto es, de 18.750 euros más IVA. Y la intervención o participación de otros técnicos necesarios para la confección de la pericial definitiva serán propuestos al juzgado para su consideración, no incluyéndolos en el coste del dictamen.

"INGENTE CANTIDAD DE DOCUMENTACIÓN"

No obstante, los peritos expresan que, "en este momento, es imposible determinar con exactitud --por la ingente cantidad de documentación puesta a su disposición y la previsible nueva que se generará en forma de pruebas, ensayos, dictámenes complementarios y estudios de terceros-- la cuantía exacta de la dedicación a necesitar".

Por tanto, subrayan que estos honorarios y gastos son "iniciales, tentativos y susceptibles de que, conforme se realice el trabajo, deban ser ampliados para la terminación satisfactoria de la pericia". Asimismo, indican que "en el importe solicitado en el escrito queda incluida la dedicación necesaria para la comparecencia ante el juzgado o posteriores instancias para la ratificación del dictamen y la respuesta a las preguntas que fueran formuladas por las distintas partes intervinientes".

El alcance del trabajo consistirá en la compilación y análisis global de toda la documentación preliminar necesaria para el desarrollo del trabajo pericial que obra en el expediente digital entregado y cualesquiera se vaya generando en el ámbito del procedimiento de la pieza separada del caso.

También, la presencia y análisis de las pruebas, ensayos, estudios y propuesta de otros que consideren necesarios para el estudio de las causas del siniestro; el análisis técnico de la documentación y propuesta de causas del siniestro, y la respuesta a las preguntas y tareas que la jueza expresamente formule y encargue.

Las conclusiones del estudio realizado se alcanzarán "preferentemente por unanimidad" y se recogerán en el dictamen pericial suscrito por los tres peritos designados. En el caso de que resultara necesario algún posterior dictamen de refutación del que con carácter previo hubieran presentado otros expertos no considerados hasta la fecha presente, estarían "dispuestos a realizarlo en el plazo que, para la realización de dicha tarea, fuera concedido por el juzgado a tenor de la magnitud de los trabajos a realizar".