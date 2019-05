El juzgado determina que el alcalde de Linares sea juzgado por un jurado por malversación de caudales públicos

Publicado 06/05/2019 18:59:12 CET

LINARES (JAÉN), 6 May. (EUROPA PRESS) -

La responsable del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Linares (Jaén) ha emitido un auto por el que se inicia el procedimiento para que el alcalde del municipio, Juan Fernández, sea juzgado por un tribunal con jurado como presunto autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos.

Es parte de la respuesta que da el juzgado a la querella interpuesta en octubre de 2018 por el PSOE contra los exmilitantes Juan Fernández y Juan Sánchez, exsecretario de Organización de la agrupación, por presuntos delitos de malversación, apropiación indebida, administración desleal y estafa. La investigación interna de este caso ya propició en agosto de 2018 la expulsión del PSOE tanto de Fernández como de Sánchez.

Según establece el auto judicial al que ha tenido acceso Europa Press, Fernández, desde julio de 2011 y hasta noviembre de 2017 "sustrajo en beneficio propio" al menos 100.300 euros procedentes de fondos públicos concedidos por el pleno del Ayuntamiento de Linares al grupo municipal socialista para gastos de funcionamiento.

Lo hizo, dice el auto, "prevaliéndose" de su condición de alcalde, portavoz del grupo municipal socialista y secretario general del PSOE de Linares y "abusando de la confianza" del resto de los miembros del grupo municipal, en particular de la cotitular de las cuentas, Pilar Parra, que "procedía a firmar los cheques en blanco".

De esta forma, la jueza convoca al Ayuntamiento de Linares como perjudicado, al tiempo que recuerda al PSOE como querellante que podrán seguir personado en el caso como acusación popular y no como particular ya que los socialistas no eran los titulares de los fondos supuestamente detraídos y por lo tanto no son directamente los perjudicados.

La otra parte de la respuesta a la querella del PSOE, la da la jueza en otro auto en el que se acuerda continuar con las diligencias previas abiertas contra Juan Sánchez, en calidad de autor, y Juan Fernández, en calidad de cooperador necesario, por un delito de apropiación indebida que se tramita como procedimiento abreviado para su enjuiciamiento en un juzgado de lo Penal si así finalmente se determina. De hecho, se da traslado a las partes que tendrán días de plazo para presentar escrito solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento, y excepcionalmente pidiendo diligencias complementarias.

En este caso, la jueza determina que Juan Fernández y Juan Sánchez se pusieron de acuerdo para que Sánchez percibiera del PSOE una remuneración mensual de 600 euros por sus labores como secretario de Organización del PSOE de Linares. Lo hicieron "sin acuerdo adoptado al efecto por los órganos competentes del partido" lo que supuso de enero de 2016 a octubre de 2017 un perjuicio al PSOE de 13.200 euros.

También en este caso, la jueza vuelve a recoger que Pilar Parra como cotitular de la cuenta dejaba firmados los cheques en blanco "dada la confianza" con Juan Fernández y que era éste el que decidía "qué conceptos, cantidades y destinatarios" debían tener los mismos.

Queda por determinar cuál es la decisión que tomará la jueza respecto a Pilar Parra y Luis Moya, las otras dos personas que también aparecen como investigadas en la causa y sobre las que habrá resolución aparte, tal y como determina la responsable del juzgado.

Tras su expulsión del PSOE, Fernández mantiene la Alcaldía de Linares como no adscrito con un nuevo gobierno municipal formado por otros concejales no adscritos (cinco) y el único representante del partido independiente Cilus, que han asumido concejalías. Además, cuenta con el respaldo del PP (seis ediles), ya que, aunque ha preferido no dirigir áreas, sí participa en la gestión diaria a través de presidencias de comisiones, algo que se repite con otro no adscrito.

Para las elecciones municipales del 26 de mayo, Fernández encabeza la candidatura de Linares Primero, un nuevo partido formado por el exalcalde con el que aspira a mantenerse en la Alcaldía.