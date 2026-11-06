Un juzgado investigará la explosión en la Fábrica de Municiones de Granada que dejó tres heridos leves

Efectivos de la Policía Nacional aseguraron las inmediaciones a la fábrica de municiones donde tuvo lugar la explosión el pasado 30 de octubre. - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada, plaza número 4, será la encargada de investigar las circunstancias de la fuerte explosión registrada el pasado viernes 30 de octubre en la Fábrica de Municiones de Granada que dejó tres trabajadores heridos leves por problemas de audición.

El caso ha recaído en este juzgado aunque el asunto aún no se ha movido, ni se ha citado a nadie a declarar a la espera de recibir el atestado policial sobre lo ocurrido, según han detallado a Europa Press fuentes judiciales.

El grupo industrial CSG, al que pertenece la planta de El Fargue, situó la explosión en la zona de desmilitarización. Un lugar destinado a la eliminación de munición antigua, dañada o inutilizable que está situado a una distancia de seguridad de las instalaciones de producción de la fábrica y de las propiedades civiles.

Tras la ocurrido se ha acordado la creación de una comisión de investigación formada por técnicos de la empresa, representantes de los trabajadores y delegados de prevención de riesgos laborales. El objetivo es arrojar luz sobre las causas de esta "detonación inusual" que "dentro de los estándares de eliminación de explosivos "no se tenía que haber producido", según señalaron a Europa Press desde el comité de empresa.

Una vez analizados todos los detalles, se decidirá si es necesario aplicar medidas correctoras para completar las ya de por sí estrictas medidas de seguridad con las que opera esta compañía especializada en el sector de defensa.

El pasado martes técnicos y miembros del comité de empresa revisaron todas las instalaciones de la fábrica para garantizar que estaban en condiciones óptimas antes de retomar la producción con normalidad tras la explosión, que se produjo al filo de las nueve de la mañana del viernes 30 de octubre y fue sentida en varios municipios del área metropolitana.

Los efectivos policiales también realizaron comprobaciones de posibles daños en las viviendas más cercanas a la fábrica, si bien no observaron daños estructurales ni de gravedad.