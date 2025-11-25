Los Juzgados de Violencia de Granada señalan la persistencia de "disfunciones" en las pulseras

GRANADA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las magistradas de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Granada señalaron a finales de octubre, durante la última Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia de Género, que el sistema de control de las pulseras telemáticas "sigue sin funcionar correctamente" y llaman a corregir estas disfunciones, "más allá de cuestiones mediáticas y políticas, para que el sistema siga teniendo la calidad que tenía".

Así se desprende del acta de la última comisión celebrada el pasado 29 de octubre, consultada para Europa Press. En esta reunión, el representante del Centro Municipal de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Granada solicitó que se valorara la revisión de los componentes del equipo Cometa para determinar los medios que se emplean para manipular las pulseras y averiguar las causas que influyen en los fallos de funcionamiento de estos equipos.

En la reunión se aludió a un caso concreto en el que el agresor tenía impuestos dos dispositivos y no se correspondían los datos del que tenía instalado en la muñeca con los del colocado en el tobillo, teniendo que intervenir la Policía Local para dar protección a la mujer. Algunos testigos declararon que le habían visto sin el dispositivo en la muñeca.

En este caso concreto la Guardia Civil informó de que se habían tomado las medidas necesarias, llegando incluso a ponerle escolta a la víctima.

En este contexto, las magistradas de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Granada señalaron que el "sistema sigue sin funcionar correctamente, sobre todo desde que el año pasado se cambió la empresa adjudicataria" y "por el motivo que sea, los dispositivos funcionan peor y los informes de geolocalización no concuerdan" en ocasiones con la localización del agresor, "seguramente porque los dispositivos son más fáciles de manipular".

Ello genera "archivos y sentencias absolutorias porque los informes del Centro Cometa tienen un valor probatorio fuerte", recordaron las magistradas durante la última comisión en la línea de lo que ya pusieron de manifiesto hace unos meses.

La magistrada de Violencia sobre la Mujer 1 de Granada precisó que, "el sistema es bueno en general y protege a las mujeres, y de hecho en Granada se recurre mucho a él (...), pero se producen disfunciones que es necesario poner de relieve y corregir tan pronto como se advierten".

Agregó la magistrada que estas disfunciones se han puesto de relieve en toda España y "cuando esto ocurre significa que hay un problema que es necesario corregir, más allá de cuestiones mediáticas y políticas, para que el sistema siga teniendo la calidad que tenía".

En el mismo sentido se pronunció la fiscal coordinadora de Violencia sobre la Mujer al señalar que se ha comprobado que desde el 2004 el "sistema funciona peor y genera muchos fallos".

El presidente de la Audiencia de Granada, José Luis López Fuentes, concluyó que se volverá a dar traslado de esta problemática, como ya se hizo hace un año, al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, al Ministerio de Justicia y a la Subdelegación del Gobierno en Granada.

IAM

Desde el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) también se puso sobre la mesa de la Comisión los "problemas" que está encontrando este organismo con VioGén 2 desde su instalación hace año para contactar con nuevas víctimas cuyos datos no están en el sistema.

Si bien antes el IAM recibía información sobre las circunstancias de la víctima y podían contactar con ella telefónicamente para ofrecerle sus servicios, ahora no pueden porque "en las informaciones que reciben no aparece el teléfono".

Desde el IAM se insiste en que la antigua licitación "sí funcionaba bien, con VioGén 1, porque podían acceder al riesgo y sobre todo al teléfono de la mujer"; sin embargo la herramienta ahora "no funciona bien en este sentido, solo tienen una ID" y "se ha perdido el carácter dinámico que antes tenía".

De hecho, afirman desconocer "a qué se ha debido dicho cambio cuando la Ley de Protección de Datos es la misma", una situación que ya se ha trasladado a las Jefaturas de Unidades de Violencia sobre la Mujer en todas las provincias.

Y es que, si bien al principio pensaron "que se trataba de un problema técnico puntual propio de un sistema nuevo", ahora "sigue ocurriendo". Incluso, en ocasiones, el sistema señala que es "una víctima vulnerable, pero no aparece su teléfono" por lo que el IAM rogó, en el seno de esta Comisión, que se corrija "esta disfunción y se articule un modo de contactar con estas mujeres nuevas en el sistema".