Juzgan este jueves en Granada a acusados de un robo de cable de cobre que causó daños en el suministro de 40.000 euros

GRANADA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia de Granada celebra este jueves el juicio contra cinco hombres acusados de cometer un robo de cable de cobre que causó daños en el suministro eléctrico de cerca de 40.000 euros.

La Fiscalía ha solicitado penas de más de cinco años de prisión para ellos por este robo, que se produjo el 30 de enero de 2023, cuando presuntamente rompieron la alambrada que rodeaba el recinto y se colaron en la estación depuradora situada en el camino de Purchil, propiedad de Emasagra.

Allí supuestamente sustrajeron diversas bobinas de cable de cobre tasadas en 1.012 euros de una canalización subterránea y las introdujeron en el interior de la furgoneta en la que viajaban.

Como consecuencia de estos hechos se causaron daños en el suministro eléctrico tasados en 39.883 euros por los que reclama Emasagra, según detalla la Fiscalía en su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press.

Después, sobre doce y media, los acusados volvieron al mismo lugar portando varias garrafas de plástico con la intención de sustraer el combustible de unos camiones que estaban estacionados allí.

No lo consiguieron al ser descubiertos por el vigilante de seguridad, que avisó al Cuerpo Nacional de Policía y les informó de que habían abandonado el lugar a bordo de una furgoneta blanca.

La furgoneta fue vista por otros agentes en las inmediaciones de la calle Arabial con Méndez Núñez. Al percatarse de la presencia policial, el acusado que conducía en ese momento la furgoneta hizo caso omiso al alto de los agentes y emprendió la huida a gran velocidad.

Se saltó varios semáforos en rojo tanto en calle Arabial como en Méndez Núñez poniendo en riesgo la seguridad de viandantes y demás vehículos que se encontraban en la zona hasta que los agentes consiguieron cortarles el paso.

En el vehículo encontraron al conductor acompañado de otros dos de los acusados, mientras que los dos últimos fueron localizados escondidos en el interior de la furgoneta tapados con una manta.

Dentro de la furgoneta se encontraron las bobinas de cobre propiedad de Emasagra, así como diversas herramientas de corte, pasamontañas y guantes que fueron intervenidos por los agentes.

La Fiscalía considera que los hechos integran un delito de robo con fuerza en las cosas continuado en establecimiento público por el que pide que los cinco acusados sean condenados a cinco años y cuatro meses de prisión.

A ello suma un delito de conducción temeraria por parte del conductor de la furgoneta por el que reclama otros doce meses de cárcel para él, así como la privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores durante cuatro años.

En el ámbito de la responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal reclama que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a Emasagra por los daños en la valla (75 euros) y en 39.883 euros por los daños en el suministro.