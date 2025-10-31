Kiki Morente firma su adhesión a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura

GRANADA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cantaor granadino Kiki Morente ha firmado su adhesión a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031, sumándose al proyecto común que une a instituciones, artistas y ciudadanía en torno a la cultura como motor de identidad, desarrollo y proyección internacional.

La firma se ha llevado a cabo en el espacio instalado por el Ayuntamiento de Granada en la entrada principal del Consistorio, un lugar abierto al público para que todos los granadinos puedan mostrar su apoyo a la candidatura. Este punto de adhesión permanece abierto de lunes a viernes, de 11,00 a 13,00 horas, y los viernes también en horario de tarde, de 16,00 a 20,00 horas.

Kiki Morente, nominado este año a los Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Flamenco por su disco 'Azabache', ha expresado su compromiso total con la candidatura de su ciudad.

"Granada lo merece. Es una ciudad única, donde la cultura está viva en cada rincón, donde el arte y el flamenco son una forma de entender la vida. Apoyar su candidatura a Capital Europea de la Cultura es un orgullo y una manera de devolverle todo lo que me ha dado. Granada es y será siempre un referente mundial del arte y la emoción", ha afirmado el artista, quien cerrará su gira 'Azabache' el próximo 5 de diciembre en el Teatro Isabel la Católica.

Por su parte, la alcaldesa, Marifrán Carazo, ha agradecido al artista su gesto y su compromiso con la ciudad, en tanto "Kiki Morente representa el alma de Granada: el talento, la pasión y el respeto por la cultura".

"Su adhesión, junto con la de la Fundación Enrique Morente, que también se sumó recientemente al proyecto, simboliza la unión entre la tradición y la innovación que define nuestra candidatura. Le agradezco de corazón su apoyo y el de toda su familia, que tanto ha hecho por mantener viva la esencia de Granada y proyectarla al mundo", ha aseverado Carazo.