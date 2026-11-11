Laboratorios Best Medical, reconocido como Mejor Laboratorio Farmacéutico 2026 por la Fundación Avenzoar. - LABORATORIOS BEST MEDICAL

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Laboratorios Best Medical, compañía sevillana especializada en el desarrollo y fabricación de complementos alimenticios, cosmética, alimentación funcional y suplementación para mascotas, ha sido reconocida con el Premio al Mejor Laboratorio Farmacéutico 2026 de la Fundación Farmacéutica Avenzoar, que ha destacado la calidad de sus productos y la labor profesional que desarrolla en el ámbito farmacéutico.

Según ha informado la entidad en una nota, el reconocimiento ha sido entregado durante la XLII edición de los premios científicos y profesionales de la Fundación Farmacéutica Avenzoar, celebrada en Sevilla. Por su parte, la CEO de Laboratorios Best Medical, Silvia Cantos, ha sido la encargada de recoger el galardón en nombre de todo el equipo.

Para la compañía, este premio tiene un significado especial por su estrecha vinculación con el canal farmacia, con el que lleva más de dos décadas trabajando a través de Prisma Natural, su marca especializada en este ámbito.

Una relación construida sobre la cercanía con los profesionales farmacéuticos, la escucha de sus necesidades y el desarrollo de soluciones orientadas a la salud y el bienestar de las personas. "Recibir este reconocimiento nos hace especial ilusión porque viene de un colectivo con el que compartimos mucho más que una relación profesional", ha expuesto.

Asimismo, "llevamos más de 20 años presentes en las farmacias con Prisma Natural, aprendiendo de los farmacéuticos y trabajando muy cerca de ellos". Por tanto, "que hoy se reconozcan la calidad de nuestros productos y el trabajo que hay detrás es un orgullo para todo el equipo", ha señalado Cantos.

No obstante, la relación con los profesionales farmacéuticos ha sido uno de los pilares de la evolución de Laboratorios Best Medical. A través de Prisma Natural, la compañía ha consolidado su presencia en el canal farmacia, apostando por la innovación, la calidad y el desarrollo de complementos alimenticios adaptados a las necesidades de los consumidores y de los propios profesionales sanitarios.

Esta vinculación va más allá de la actividad comercial e incluye iniciativas de formación, divulgación e intercambio de conocimiento, con las que Laboratorios Best Medical busca seguir estrechando su relación con un colectivo que considera fundamental para acercar la salud y el bienestar a la sociedad.

"Siempre hemos creído que las buenas relaciones se construyen con tiempo, compromiso y estando ahí cuando se nos necesita, y eso es lo que intentamos hacer desde la compañía", ha enfatizado la CEO de Laboratorios Best Medical. Además, "este premio nos anima a seguir trabajando con la misma ilusión y, sobre todo, a continuar estando a la altura de la confianza que los farmacéuticos han depositado en nosotros durante todos estos años", ha añadido.

GALA DE RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN Y LA PROFESIÓN FARMACÉUTICA

La XLII edición de los premios de la Fundación Farmacéutica Avenzoar también ha reconocido diferentes trabajos científicos y trayectorias profesionales vinculadas al ámbito de la salud.

Los Premios Científicos Matilde Reyes Malpica distinguieron las investigaciones de Lucía Martín Banderas, María Dolores Cayero Otero, Pablo García Miranda, Rocío Muñoz García y Rafael Ruiz de la Haba.

Asimismo, Centro Ribamar ha recibido la distinción de Colaborador de Honor por su participación en la campaña de donaciones; el programa Despierta Andalucía, de Canal Sur Televisión, fue reconocido con el Premio de Periodismo y Divulgación Científica Manuel Fombuena; y Manuel Román Silva recibió el premio a la mejor Labor Profesional Farmacéutica.

Por último, con este reconocimiento, Laboratorios Best Medical ve respaldada una trayectoria de colaboración con la farmacia sevillana que la compañía quiere seguir fortaleciendo durante los próximos años, manteniendo su apuesta por la calidad, la innovación y el trabajo conjunto con los profesionales farmacéuticos.