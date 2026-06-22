Lanjarón (Granada) espera recibir 20.000 personas este martes en su tradicional Carrera del Agua

Archivo - Carrera del Agua de Lanjarón. Archivo. - MINSTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO - Archivo

LANJARÓN (GRANADA), 22 (EUROPA PRESS)

El municipio de Lanjarón, en la Alpujarra granadina, ultima los preparativos para celebrar este martes noche de San Juan su afamada Carrera del Agua, que este año estrena su declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional y espera recibir a unas 20.000 personas.

La festividad, que cada 23 de junio convierte a Lanjarón en un gran escenario de convivencia en torno al agua, hunde sus raíces en antiguas costumbres populares ligadas a la noche de San Juan y ha sabido evolucionar manteniendo intacta su esencia participativa.

Desde su institucionalización en 1980, la celebración ha crecido hasta convertirse en una de las citas más destacadas del calendario festivo andaluz y español.

Además del multitudinario baño de masas que recorre las calles del municipio durante la medianoche, la programación de estos días incluirá actividades culturales, musicales y gastronómicas que contribuirán a dinamizar la economía local y a reforzar la imagen de Lanjarón como destino vinculado al bienestar, la naturaleza y las tradiciones.

El alcalde de Lanjarón, Eric Escobedo, destacó recientemente que esta edición supone "un momento histórico" para el municipio y sus vecinos, que han mantenido viva esta tradición generación tras generación.

"La declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional es un reconocimiento al carácter único de la Carrera del Agua y a la implicación de todo un pueblo. Esperamos recibir a miles de personas que podrán descubrir una celebración auténtica y una forma de entender nuestras tradiciones que forma parte de la identidad de Lanjarón", expuso.