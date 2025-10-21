Lanjarón (Granada) responde al PSOE que la tirolina incluida en el proyecto de la Senda del Tajo Colorao sigue adelante

LANJARÓN (GRANADA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Lanjarón, con gobierno del PP, ha respondido a las declaraciones del grupo socialista en este municipio de la Alpujarra de Granada junto con el diputado provincial del PSOE Paco Cuenca sobre el proyecto de la tirolina incluida en la Senda del Tajo Colorao, el cual ha aclarado que sigue adelante y que cuenta con financiación europea.

Según ha indicado el Ayuntamiento de Lanjarón en una nota de prensa, es un proyecto que "generará turismo, empleo y desarrollo sostenible en el municipio". Desde el equipo de gobierno local han subrayado en este sentido que las declaraciones del PSOE de Granada "sólo buscan confundir a la ciudadanía con informaciones falsas y contradictorias, cuando el proyecto cuenta además con financiación europea a través de los fondos EDIL", siglas de las Estrategias de Desarrollo Integrado Local.

Las declaraciones de Cuenca y el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lanjarón, Andrés Chaves, son para el equipo de gobierno local "falsas, contradictorias y carentes de rigor". El alcalde de Lanjarón, Eric Escobedo, ha señalado que ante ellas en el consistorio no pueden permanecer "callados ni ser cómplices de sus desinformaciones".

Tras calificar desde el PSOE el proyecto como "gran mentira", el equipo de gobierno local ha aclarado que sigue adelante, formando parte de una segunda fase prevista en el marco de los fondos EDIL. Escobedo ha añadido que, "lecciones, las justas, porque la tirolina de Lanjarón será una realidad, no como la de Montejícar, inaugurada por el senador socialista José Entrena cuando era presidente de la Diputación, y que hoy sigue cerrada".

El regidor ha subrayado que entienden "que desde la oposición se busque un argumento para sembrar dudas, pero lo cierto es que este equipo de gobierno trabaja con rigor y proyectos reales, mientras otros se dedican a generar ruido". La concejal de Turismo y Desarrollo Local, Ana Esturillo, ha explicado que "cualquiera que sepa de gestión municipal sabe que no es sencillo ni rápido sacar adelante proyectos de gran envergadura".

"Como ya aclaramos, la tirolina sigue adelante y se hará, tal y como sucedió con la carretera del Cerro de los Cañones, que muy pronto será una realidad, y también dijeron desde la oposición que no se haría", ha añadido. Desde el gobierno municipal del PP han indicado que el 8 de octubre, Chaves publicaba en su perfil personal en redes sociales un post con un mensaje que ha apuntado rezaba: "Visita de Paco Cuenca en la que hemos tratado los beneficios para Lanjarón que el Gobierno de España destine a la Alpujarra seis millones de fondos EDIL".

Desde el equipo de gobierno local han apuntado a que ello conlleva una "contradicción" y han añadido que la oposición en el pleno del pasado 17 de octubre expresó "su rechazo al proyecto de la tirolina, precisamente financiado con los fondos EDIL, los mismos que días antes destacaban como una oportunidad para Lanjarón".

"Parece que un día piensan una cosa y al siguiente otra", ha señalado Esturillo. "Con declaraciones así, uno llega a preguntarse si realmente quieren que Lanjarón avance. Este proyecto traerá desarrollo, empleo y turismo sostenible, beneficiando al tejido económico y empresarial del municipio", ha concluido la concejal.