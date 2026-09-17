Latin Grammy 2026: Pablo Alborán, Violeta Hódar, Niña Pastori y José Mercé, entre los nominados andaluces

El cantante Pablo Alborán posa durante el photocall previo a la gala de entrega de los Latin Grammy 2023, en el Palacio de Congresos de Sevilla. - ROCÍO RUZ - EUROPA PRESS - ARCHIVO

SEVILLA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los nominados a la 27º edición de los Latin Grammy, que se celebrará el próximo 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (Estados Unidos), ya se han dado a conocer. Entre ellos destacan varios artistas andaluces, como Pablo Alborán, Violeta Hódar, Niña Pastori y José Mercé. Ante una de las grandes citas de la música latina, son muchos los seguidores que se preguntan cuáles son las nominaciones de estos artistas andaluces a los Latin Grammy 2026 y contra quiénes competirán para hacerse con el esperado galardón.

La Academia Latina de Grabación ha dado a conocer este miércoles la lista de nominados para los Latin Grammys 2026, que comprende 60 categorías y cuyos ganadores serán decididos por los miembros votantes de la institución en una ronda final de votación prevista enter el 1 y el 12 de octubre.

Entre los candidatos se encuentra el malagueño Pablo Alborán, que opta al premio a Mejor Álbum Pop Contemporáneo por 'KM0'. El cantante competirá en esta categoría con 'Instrucciones para ser feliz', de Monsieur Preiné; '(Enamorada)', de nic; 'Todo puede convertirse en canción', de Debi Nova, y '¿Y ahora qué+?', de Alejandro Sanz.

Alborán, nacido en Málaga en 1989 y distinguido en 2025 con la Medalla de Andalucía de las Artes, suma así una nueva candidatura a los Latin Grammy a lo largo de una trayectoria en la que ha acumulado diferentes nominaciones a estos galardones.

Por su parte, la motrileña Violeta Hódar ha sido nominada junto al productor Bronquio a Mejor Interpretación de Música electrónica por 'III. Ojalá! - Bronquio Remix'. Ambos competirán con CA7RIEL & Paco Amoroso y Fred Again, por 'Beto's Horns-Fred Remix'; Kinky por 'Armándola de Pedo'; Peces Raros junto a Nick Warren por 'Circular', y Sourcream & Mazzarri por 'Motopirueta'.

Violeta Hódar, nacida en Motril (Granada), se dio a conocer al gran público tras su participación en 'Operación Triunfo 2023' y posteriormente inició su carrera discográfica en solitario.

La gaditana Niña Pastori concurre, por su parte, a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por 'Color Fania'. En esta categoría también están nominados Jorge Luis Chacín con 'De Amor, Sueños y Cantares'; Alex Cuba con 'Indole'; Fonseca con 'Antes de que el tiempo se vaya', y Grreeicy con 'Candela'.

La artista de San Fernando llega a esta edición después de una trayectoria ampliamente reconocida por la Academia Latina de la Grabación, en la que ya cuenta con seis Latin Grammy, según recoge su biografía oficial.

La representación andaluza se completa con el jerezano José Mercé, candidato a Mejor Álbum de Música Flamenca por 'José Mercé canta a Manuel Alejandro'. Mercé se medirá en esta categoría con Yerai Cortés, nominado por 'POPULAR'; Mercedes Luján, por 'Origen & Revolución', y Mayte Martín, por 'In Illo Tempore'.

Nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz), José Mercé inició desde niño su trayectoria vinculada al flamenco y cuenta entre sus reconocimientos con la Medalla de Andalucía y el título de Hijo Predilecto de la Provincia de Cádiz.

La ceremonia de entrega de los Latin Grammy 2026 se celebrará el jueves 12 de noviembre en Las Vegas y será retransmitida en directo desde el MGM Grand Garden Arena.