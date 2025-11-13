Latorre (PSOE) afea al PP que se sume a "las trifulcas electoralistas" sobre el Aeropuerto Granada-Jaén

JAÉN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha afeado al PP que se sume a "las trifulcas electoralistas" sobre el Aeropuerto Granada-Jaén, al tiempo que ha lamenta que el PP "vuelva a traicionar a la provincia de Jaén" al respaldar el "circo partidista y sectario" del presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, que se levantó este miércoles de la reunión de la Mesa del Aeropuerto.

"Es una pena ver a la derecha utilizando cualquier tema para generar conflicto y, lo que es peor, para echar a pelear a dos provincias hermanas como Jaén y Granada", ha dicho Latorre en un comunicado, en el que también ha señalado que es "un comportamiento irresponsable y triste ver al PP de Jaén contribuyendo a ello, haciéndole daño a su propia provincia y perjudicando el interés general tanto de los jiennenses como de los granadinos".

Latorre ha subrayado que la Diputación de Jaén "va a hacer lo que ha venido haciendo siempre, que es trabajar por la provincia y por su sector turístico con voluntad de cooperación y de absoluta lealtad institucional con Granada". "No nos van a encontrar en los enfrentamientos estériles y las trifulcas partidistas que quiere provocar el PP", ha afirmado el dirigente socialista.

En esta línea ha apuntado que "la única situación bochornosa que se vivió fue la protagonizada por el presidente de la Diputación de Granada, que fue a la Mesa del Aeropuerto a montar un circo que ya tenía planificado y ensayado desde hace varias semanas, un circo en solitario al que no se sumó nadie, tan solo el PP de Jaén horas más tarde".

Latorre se ha mostrado confiado en que el presidente de la Diputación de Granada "rectifique y vuelva a la senda del diálogo, el respeto y la colaboración leal", porque "la institución debe estar por encima de sus intereses particulares".

Por último ha incidido en que Jaén "va a seguir trabajando con la mano tendida hacia Granada siempre", porque hay que continuar "aunando esfuerzos para que el aeropuerto crezca y nuestras provincias aumenten sus posibilidades como destinos turísticos de primer orden".

En este sentido, ha manifestado que "también habrá que seguir reivindicando una mayor implicación de la Junta de Andalucía en esta materia", aunque al PP de Jaén "ya no le interese nada abrir la boca cuando se trata de pedirle a Moreno Bonilla que cumpla con su parte".