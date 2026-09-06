Latorre (PSOE) asegura que el PSOE "está preparado" para gobernar en Andújar (Jaén) y "desplegar una política útil"

Militancia socialista en la feria de Andújar (Jaén). - PSOE DE JAÉN

ANDÚJAR (JAÉN), 6 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha afirmado este domingo 6 el PSOE "está preparado para volver a gobernar Andújar, para construir una ciudad próspera y desplegar una política útil" desde el Ayuntamiento. "Tenemos una militancia fuerte, experiencia y el proyecto que necesita Andújar, una ciudad muy importante para el PSOE y para la provincia", ha apostillado.

Según ha concretado la formación en una nota, Latorre ha puesto en valor el "compromiso real" del PSOE con Andújar, que se traduce en los más de cien millones de euros que han llegado de la mano de los socialistas en los últimos meses, "un compromiso cierto con la ciudad para paliar los daños por el temporal, para prevenir las inundaciones, para ayudar a los agricultores y, en definitiva, para transformar y modernizar Andújar". "Es un compromiso real y vamos a seguir trabajando para poner a Andújar en el lugar que se merece", ha precisado.

En este punto y a preguntas de los medios de comunicación en la Feria de Andújar sobre el anuncio de la precandidatura de Micaela Navarro para las elecciones municipales de 2027, Latorre ha señalado que le "alegra enormemente" que una militante como ella, "con experiencia, con el aval de su gestión, que siempre ha puesto a Andújar por encima de todo, haya dado el paso para encabezar la candidatura del PSOE a la Alcaldía".

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Andújar ha animado a disfrutar de la Feria de la ciudad y apuntó que "ya llegará el momento de hacer una valoración de la misma más adelante". Sin embargo, ha adelantado que "jamás se me hubiera ocurrido una actuación como la del Jincho", una actuación para jóvenes de catorce y quince años que parece "la menos adecuada por el contenido de sus letras, su falta de respeto al presidente del Gobierno, fuera quien fuera el presidente, y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; o ese mensaje absolutamente nefasto de que lo único que importa es ser un presunto delincuente para que te vaya bien en la vida".