Latorre (PSOE de Jaén) apela a una movilización masiva en la provincia para mantener un gobierno progresista

Juan Latorre (c), en la jornada de convivencia del PSOE de Jaén en la Feria de San Lucas. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén va a poner "toda la carne en el asador" para conseguir una "gran movilización" en las próximas elecciones generales y una "concentración del voto de izquierda" con el objetivo de que España siga teniendo un gobierno progresista como el que "ha sentado las bases de la transformación de la provincia" en los últimos ocho años.

Así lo ha indicado este jueves el secretario general del partido, Juan Latorre, antes de participar en la tradicional jornada de convivencia en la Feria de San Lucas, en la capital.

En su opinión, si hay una movilización masiva del electorado y una concentración del voto de izquierda en el PSOE, el próximo 29 de noviembre "el PSOE ganará las elecciones en la provincia de Jaén y España seguirá teniendo un gobierno progresista".

Para ello, los socialistas concurren con "la mejor candidatura, con personas que aúnan experiencia y juventud, con ganas y que conocen bien esta provincia". Como ejemplo, ha aludido a Juan Francisco Serrano y Jose Latorre, que "han trabajado mucho en estos últimos años para lograr que importantes proyectos para la provincia de Jaén sean una realidad", según ha informado el PSOE jiennense.

En este sentido, el secretario general ha considerado que estos ocho años de gobierno socialista "han sentado las bases de la transformación de la provincia", porque se han puesto en marcha "proyectos importantísimos para su desarrollo económico y territorial.

Es el caso del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex), que promueve el Ministerio de Defensa en Jaén. Un centro que se va a inaugurar próximamente y que ha atraído más industria a la provincia".

A esto ha sumado las "inversiones en infraestructuras de abastecimiento, la planificación eléctrica o la apuesta por la A-32", con un nuevo tramo aprobado. "El PSOE es el gran baluarte del desarrollo territorial de esta provincia", ha apostillado.

Por último, el dirigente socialista ha destacado que España y la provincia de Jaén van a vivir "un momento crucial", ya que el 29 de noviembre está en juego "mucho más" de lo que se piensa.

"Nos jugamos el futuro de las pensiones, de las políticas de vivienda, de la sanidad pública, de las becas y de un modelo de sociedad basado en la convivencia. PP y Vox están en las antípodas de todo esto. Todo el mundo sabe lo que están haciendo y lo que está pasando en Andalucía con la sanidad y la educación pública", ha concluido.