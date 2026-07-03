Latorre (PSOE-Jaén) augura "malos tiempos" para la provincia con un gobierno de Moreno "al que se le ha caído la careta"

Juan Latorre (3d), con miembros del Grupo Parlamentario Socialista de Jaén. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha augurado que llegan "malos tiempos" para Andalucía y la provincia con el gobierno "ultraderechista de PP y Vox", liderado por un Juanma Moreno al que "se le ha caído la careta de moderado".

"En esta legislatura vamos a ver su verdadero rostro. El rostro de Moreno Bonilla es similar al rostro de Vox. Aplican las mismas políticas de derechas, en contra de los servicios públicos, y no van a fijar su mirada ni un solo segundo en la provincia de Jaén", ha afirmado.

Así lo ha indicado este viernes Latorre antes de participar en la reunión del Grupo Parlamentario Socialista de Jaén, donde ha subrayado que el citado pacto supone "malas noticias para la sanidad y la educación pública, para el campo jiennense y también para los ayuntamientos".

En este punto, ha señalado que Moreno ha entregado a Vox la gestión de Administración Local, un hecho que ha generado "intranquilidad, incluso, en alcaldes del PP", según ha informado el PSOE jiennense.

Así las cosas, ha destacado que los cuatro parlamentarios jiennenses por el PSOE "tienen un encargo muy importante" en esta legislatura, que no es otro que "defender los intereses generales de Andalucía y la provincia de Jaén frente a la ola ultraderechista que traen PP y Vox".

Frente a ello, Latorre ha valorado "el gran trabajo" que está desarrollando el Gobierno de España y ha puesto como ejemplo los datos de empleo conocidos este jueves, "los mejores de los últimos 20 años en la provincia de Jaén".

Igualmente, se ha referido a la "buena gestión" desplegada para hacer frente a los daños por las borrascas, con la que el Gobierno de España "está inyectando más de 1.200 millones de euros en estos momentos a la provincia de Jaén".

"Es una cifra histórica que está llegando a los bolsillos de los agricultores y agricultoras, al arreglo de caminos rurales y a todos los ayuntamientos de la provincia", ha asegurado.

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista va a comenzar la semana que viene una campaña informativa por todo el territorio provincial "para defender y poner en valor esa buena gestión del Gobierno y su compromiso con la provincia de Jaén".