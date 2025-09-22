Latorre (PSOE Jaén) augura "una rebelión cívica" en las urnas para frenar "el desmantelamiento" de servicios públicos

JAÉN 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha augurado "una rebelión cívica" en las urnas para frenar "el desmantelamiento" de los servicios públicos que según los socialistas está llevando a cabo el actual Gobierno andaluz.

En declaraciones a los periodistas ha señalado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha convertido en "el principal exterminador de los servicios públicos en Andalucía" y ha avanzado que las elecciones serán "una importante oportunidad de decir no a la privatización y al desmantelamiento de la sanidad y la educación que está operando el PP en Andalucía y en la provincia de Jaén"

Antes de asistir a la reunión del Grupo Parlamentario Socialista, Latorre ha apuntado que próximamente se convocarán las elecciones andaluzas y que esa cita electoral será el momento de que se produzca "una gran rebelión cívica" contra "las políticas de la derecha en Andalucía".

El líder socialista ha dicho de que el PP "está aplicando políticas de destrucción masiva en los servicios públicos" de la comunidad. "Lo estamos viendo con la sanidad, que se encuentra en el peor momento de la historia democrática de Andalucía, lo estamos viendo con la educación, con ratios elevadas, con supresión de aulas o ese ataque feroz a la Universidad de Jaén", ha manifestado el dirigente socialista.

En este sentido, ha avanzado que el Grupo Parlamentario del PSOE "no se va a quedar cruzado de brazos y va a pelear hasta el último instante de la legislatura para defender nuestros servicios públicos" y lo va a hacer en el Parlamento, pero "también en las calles, de la mano de la gente y de los colectivos afectados".