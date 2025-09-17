Latorre (PSOE de Jaén) señala que las listas de espera son "la prueba evidente de la demolición de la sanidad"

JAÉN 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha afirmado que las listas de espera en los hospitales de la provincia "son la prueba más evidente de la demolición de la sanidad pública" que ha emprendido la Junta de Andalucía y que se visualiza en "83.000 personas que siguen sin ser atendidas".

"Siete años después, el número de jiennenses que esperan operarse o ver al especialista ha aumentado un 27 por ciento. Desde que gobierna el PP en Andalucía, hay 17.000 personas más en la provincia en ese limbo sanitario, con tiempos de espera aún mayores y con el doble de gente fuera de plazo para su operación. Es un hundimiento premeditado de la sanidad pública que lleva el sello de Juanma Moreno", ha asegurado.

Así lo ha indicado este miércoles en una nota tras mantener una reunión con responsables del Sindicato Médico, con los que ha analizado la situación actual de la sanidad pública en la provincia y el estado de hospitales y centros de salud.

"Es verdaderamente preocupante la deriva de nuestra sanidad pública desde 2019, con un Juanma Moreno volcado en desmantelar hospitales, recortar profesionales, reducir la cartera de servicios y dificultar el acceso a la atención primaria", ha destacado.

A esto ha sumado que el Gobierno autonómico "oculta los datos" de los hospitales de Alcalá la Real, Alcaudete, Cazorla y la Sierra de Segura, y que "tampoco contabiliza a los pacientes que están esperando pruebas diagnósticas". De ahí que, a su juicio, "todo es un intento de maquillaje propagandístico para tapar el desastre en que han sumido a la sanidad pública".

El dirigente socialista ha subrayado que el objetivo del PP es "destruir el sistema público para beneficiar a la sanidad privada y abrir la mayor brecha de desigualdad de la historia democrática".

"No hay peor desigualdad que la de una sociedad en la que unas pocas familias puedan curarse porque tienen dinero y una gran mayoría quede abandonada a su suerte porque no tiene recursos para pagarse esa atención sanitaria en tiempo y forma. Hacia esa sociedad dual nos conduce Juanma Moreno", ha concluido.