Latorre valora la "política con mayúsculas" del PSOE con Linares (Jaén) frente a los "fuegos artificiales" del PP

Imagen de la Jornada 'Crecer, confiar y cosntruir' del PSOE en Linares - PSOE JAÉN

LINARES (JAÉN), 21 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha valorado "la política con mayúsculas y el compromiso con Linares" que el PSOE "está demostrando" desde el Gobierno de España y la Diputación de Jaén, y lo ha contrapuesto a una gestión municipal que "ha resultado ser un bluf".

En una nota remitida por el PSOE jiennense, Latorre ha explicado que Linares "lleva tres años perdidos con su Ayuntamiento, con una gestión basada en fuegos artificiales, en ruido, luces y colores efímeros que desaparecen en unos segundos".

En esta línea, el representante socialista ha criticado que el Consistorio linarense "ni siquiera ha sido capaz de denunciar las carencias de la Junta con esta ciudad, donde ha incumplido sistemáticamente sus compromisos, como el Puerto Seco, la playa de vías de Santana o que no se haya podido implantar en este curso el Grado de Ingeniería Biomédica".

En este sentido, el secretario general ha defendido que "no son fuegos artificiales las realidades incontestables" del Centro de Competencias Digitales de Renfe; del convenio con Sicnova; de la llegada de empresas como Escribano, Desay y FMG; de los cien millones de euros para recortar a dos horas y media el viaje en tren a Madrid; los 20 millones que la ciudad va a recibir por las entregas a cuenta o los trece millones que han llegado a la ciudad --seis de ellos para el Ayuntamiento y otros 6,5 millones para los agricultores de la ciudad-- por el plan de borrascas del Gobierno.

Al hilo, el líder socialista ha considerado que "ahora es necesario que Linares tenga una Administración local que reme en la misma dirección" y que eso será posible "si tenemos un Gobierno socialista en la ciudad", ha declarado durante una jornada de trabajo que el PSOE de Linares ha celebrado este domingo con la militancia y representantes de la sociedad civil para diseñar el futuro de la ciudad.

Por su parte, el secretario general de Linares, Javier Perales, ha explicado que éste ha sido el primer encuentro, pero habrá más, porque "es importante estar en contacto con la militancia y con la sociedad civil para que el programa electoral nazca de las necesidades de la ciudadanía y de las oportunidades que nos transmite la ciudad".

En contexto, se ha tratado de un encuentro celebrado bajo el lema 'Crecer, confiar y construir' con el objetivo de "conseguir una ciudad mejor y con más oportunidades". De la jornada "saldrán conclusiones en las distintas mesas conformadas, que han abordado cuestiones como la igualdad, la vivienda, el urbanismo, el empleo, la juventud o la cultura". Perales ha apuntado que han "tocado todos los sectores y todas las preocupaciones que tienen los linarenses".

De este modo, el representante de Linares, que fue alcalde durante once meses, ha incidido en que en ese tiempo "pudo emprender la transformación de la ciudad" y "sacar adelante proyectos atascados". Asimismo, ha añadido que el PP y Auxi del Olmo "ya han desperdiciado 37 meses en la Alcaldía y no pueden engañar a los linarenses durante tanto tiempo".