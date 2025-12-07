Una lavadora provoca un incendio tras arder en una vivienda de Torredelcampo (Jaén), sin heridos

Archivo - Vehículos en el Parque de Bomberos de Jaén. (Imagen de archivo) - BOMBEROS JAÉN - Archivo

JAÉN 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una lavadora ha provocado en la mañana de este domingo un incendio tras comenzar a arder en una vivienda de la calle Santa Ana del municipio de Torredelcampo (Jaén), aunque las causas del incidente aún se desconocen, según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El accidente se ha producido sobre las 9,40 horas, momento en el que el centro de emergencias recibía varias alertas por parte de los vecinos del edificio. No se han registrado heridos a consecuencia del mismo.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos, Policía Local, Guardia Civil y servicios sanitarios. El fuego ha sido finalmente sofocado.