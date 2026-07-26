Le piden cárcel en Granada por estafar 51.300 euros a una empresa a la que interceptó el correo electrónico

Archivo - Agente de la Policía Nacional junto a un ordenador. Archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

GRANADA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía solicita una pena de tres años de prisión para un hombre acusado de estafar más de 51.300 euros a una empresa de reformas de Motril (Granada) tras interceptar varios mensajes de correo electrónico en los que se remitió una factura que debía cobrar la entidad por este montante.

El acusado, de 35 años, presuntamente modificó el número de cuenta en el que se debía hacer el abono de la factura y lo cambió por otra cuenta a su nombre, por lo que el dinero llegó ahí, según se desprende del escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.

Este método es conocido como 'Man in the middle' y es cada vez más conocido por las fuerzas del orden. En este caso concreto, que ocurrió el 22 de noviembre de 2023, el acusado no ha devuelto el dinero y, según el fiscal, ha dispuesto de este montante a través de transferencias a otras cuentas bancarias de su propiedad.

El caso se prevé juzgar a finales de septiembre en la Audiencia Provincial de Granada por un delito de estafa y, además de la pena de cárcel, la Fiscalía solicita que sea condenado a indemnizar a la empresa en los más de 51.300 euros que presuntamente le quitó. A ello suma la Fiscalía una petición de multa de 3.600 euros.