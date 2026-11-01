Le piden cinco años de cárcel en Granada por propinar una brutal paliza a un hombre y golpear a varios agentes

Archivo - Sede de la Fiscalía en Granada. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Granada ha pedido cinco años y cuatro meses de prisión para un hombre acusado de propinar una brutal paliza a un vecino de la pedanía de Bogarre y golpear luego a los agentes de la Guardia Civil que fueron a detenerlo en casa de sus padres, donde les recibió con puñetazos y patadas.

El procesado, de 61 años, será juzgado en la Audiencia de Granada por un delito de tentativa de homicidio, otro de atentado a agente de la autoridad y por tres delitos leves de lesiones, según se desprende del escrito de acusación provisional del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press.

El día de los hechos, el 19 de julio de 2022, el acusado ya había protagonizado varios altercados en esta pedanía de Píñar (Granada) que habían motivado la intervención de la Guardia Civil hasta en tres ocasiones cuando, sobre las ocho de la tarde, se encontró con la víctima por la calle.

En ese momento presuntamente se abalanzó sobre él y le golpeó "de manera reiterada y violenta", tanto de pie como cuando cayó al suelo llegando a causarle un traumatismo craneoencefálico entre otras lesiones por las que ingresó en estado grave en la unidad de cuidados intensivos y que pusieron en riesgo su vida.

El acusado solo cejó "en su brutal ataque" cuando un vecino intervino para pararle y huyó corriendo a refugiarse en casa de sus padres. Allí fue localizado por los agentes de la Guardia Civil pero, al ir a detenerlo, les propinó varios puñetazos y patadas.

La Fiscalía entiende que en el momento de los hechos el acusado tenía mermadas sus facultades por padecer trastornos mentales agravados por el consumo de alcohol y marihuana.

Pide que se le aplique por tanto la eximente incompleta de alteración mental y solicita para él una pena de cinco años de prisión por el delito de tentativa de homicidio; otros cuatro meses por atentado a agente de la autoridad y un total de 480 euros en multas por los tres delitos leves de lesiones. Junto a ello solicita que se le prohíba comunicarse y acercarse a este vecino de Bogarre a menos de 150 metros durante siete años.