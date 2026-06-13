Le piden más de seis años de prisión tras golpear a un agente en Granada para huir con droga

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Local de Granada. - POLICÍA LOCAL DE GRANADA - Archivo

GRANADA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha solicitado una pena de seis años y tres meses de prisión para un hombre acusado de golpear a un agente de la Policía Local de Granada con el propósito de poder huir con la droga que llevaba encima en ese momento.

El acusado será juzgado en la Audiencia de Granada por presuntos delitos contra la salud pública, atentado a agente de la autoridad y delito leve de lesiones.

El presunto delincuente se encontraba junto a otro hombre en la plaza de Porras de Granada cuando ocurrieron los hechos, sobre las ocho y media del 18 de abril de 2022. Allí fue interceptado por dos agentes de la Policía Local, pero les empujó y emprendió la huida, según relata el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.

Cuando uno de los agentes logró darle alcance, el acusado presuntamente le propinó un fuerte golpe y consiguió zafarse de nuevo, si bien volvió a alcanzarle unos pocos metros después.

Ambos comenzaron a forcejear y cayeron al suelo, si bien el acusado fue finalmente reducido con la ayuda de un segundo agente.

Durante el registro que le practicaron le encontraron dos botes y una caja de trankimazin con un total de 90 comprimidos valorados en 459 euros que el detenido poseía presuntamente para destinarlos a la venta.

También se le intervinieron pequeñas cantidades de hachís y marihuana, así como cocaína. El agente sufrió lesiones a cuenta de esta intervención.

La Fiscalía pide que el acusado sea condenado a cuatro años y seis meses de prisión por el delito contra la salud pública; así como al pago de una multa de 1.300 euros.

Por el delito de atentado reclama un año y nueve meses de prisión y por el leve de lesiones que sea condenado a una multa de 900 euros.