Le piden seis años de cárcel por estafar 117.000 euros interceptando correos electrónicos en Granada

Archivo - Sección Primera de la Audiencia de Granada (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada enjuiciará a un hombre para el que el la Fiscalía pide seis años de cárcel y 5.470 euros de multa por estafar 117.000 euros y para lo cual presuntamente interceptó correos electrónicos y falsificó documentos oficiales.

Así se deduce del escrito provisional de acusación del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso a Europa Press y en el que se señala que el acusado, "conjuntamente con otra persona en paradero desconocido y en ejecución de un plan previamente concebido", llevaron a cabo una serie actos para un enriquecimiento injusto "mediante la apertura de cuentas corrientes destinadas al ingreso de las cantidades ilícitamente percibidas e interceptando para ello los correos electrónicos de terceras personas".

En cuanto a los hechos, que se remontan a 2023, el fiscal señala en primer lugar como el acusado, de acuerdo con otro en paradero desconocido, abrió el 19 de mayo una cuenta con documento de identidad falsificado con su fotografía, pero con otro nombre y una dirección inexistente. A finales de ese mismo mes el acusado habría interceptado un correo electrónico profesional entre una persona y su cliente, y después habría usado esa dirección para suplantar al profesional y pedir al cliente el ingreso en la referida cuenta de 49.000 euros por la compra de una vivienda, a lo cual el cliente accedió.

Después, el 29 de mayo, el acusado, presuntamente volviendo a suplantar la identidad del profesional, envió un correo confirmando la recepción del dinero, si bien ofreció al cliente una nueva cuenta para futuras transferencias alegando motivos fiscales. Según el relato del fiscal, esta nueva cuenta había sido abierta por el acusado u otra persona de acuerdo con este con un DNI sustraído y cuyo robo había sido denunciado en 2019. En este caso el cliente hizo una transferencia de 51.000 euros, pero fue devuelta por la entidad por ser una operación sospechosa.

De otra parte, en el relato de los hechos, también consta que el 17 de mayo, el individuo en busca y captura antes referido, de acuerdo con el encausado, también abrió en una sucursal bancaria en la capital granadina una cuenta con su fotografía pero con datos ficticios de domicilio y suplantando una identidad.

Dos días después el encausado u otra persona de común acuerdo, y con el correo profesional interceptado antes señalado, volvió a suplantar su identidad para estafar a otro cliente que accedió a ingresar 68.000 euros por la compra de una causa en la cuenta referida.

Por lo expuesto, el fiscal sostiene que el encausado es autor de un delito continuado de estafa en concurso medial con un delito continuado de falsedad documento oficial; y le pide seis años de prisión y multa de 5.470 euros, además de la responsabilidad de civil de indemnizar a las víctimas de las estafas en las cantidades que obtuvo de ellas.