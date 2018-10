Lenny Kravitz actuará mañana en Córdoba en un único concierto que ofrecerá en Andalucía

Actualizado 02/05/2009 13:47:18 CET

CÓRDOBA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Lenny Kravitz ofrecerá mañana en Córdoba el único concierto que el neoyorquino celebra en Andalucía, donde actúa por primera vez, con su gira para celebrar el 20º aniversario de su primer disco 'Let Love Rule'.

Según informó en rueda de prensa Carlos Espinosa, director de RIFF Producciones, el artista mostró su predilección por esta ciudad andaluza "debido a su tradición cultural y porque es un gran apasionado del vino".

Mañana será la única fecha de Lenny en Andalucía, lo que va a permitir que fans de otros puntos como Málaga, Granada, Sevilla o Jaén se acerquen a esta ciudad. Además, puesto que en Portugal sólo ofrecerá un concierto "y la comunicación de Córdoba con Portugal también es perfecta, se han vendiendo un gran número de entradas en este país, por lo que se va a conseguir además un gran número de ocupación y visitantes", subrayó el presidente de Riff Producciones.

También, debido a que la gira es para celebrar el 20 aniversario de su primer disco, el concierto tendrá "ese carácter festivo de cumpleaños", y además no sólo va a ser un repaso a este álbum ni al último que ha sacado, sino que va a ser "un paseo por todos los grandes éxitos de la carrera de Lenny".

La actuación, que tendrá lugar en el Estadio Municipal del Fontanar de Córdoba está previsto que dure dos horas aproximadamente, contará con un aforo para 10.000 ó 12.000 personas y la producción será "espectacular, en la línea de los conciertos de este artista".

El cantante ha empezado una gira para celebrar el 20º aniversario de su primer disco, pasando por Valencia el 2 de mayo, Córdoba mañana, Madrid el 8 y Zaragoza el 9 de mayo.

Hace dos décadas Kravitz publicó su álbum debut, 'Let Love Rule', que se ha convertido en un icono del rock contemporáneo. En aquel disco utilizaba la leyenda de "es la hora de posicionarse, hermanos y hermanas, daos la mano". El cantante utilizará la declaración como un mensaje de esperanza que le acompañará durante su nueva gira europea.

La gira 'LLR 20(09)' (el título es una alusión a su primer álbum) contará con un total de 49 fechas y pasará también por países como Reino Unido, Francia, Italia, Alemania o Suiza. En el escenario, el cantante incluirá temas de su último trabajo de estudio 'It's Time For a Love Revolution' (2008) y clásicos como 'Are You Going To Go My Way?', 'Fly Away', 'Again', 'It Ain't Over Til It's Over', 'Dig In' o 'I'll Be Waiting'.

Kravitz dejó su huella en el rock contemporáneo desde que a finales de los 80 emergiera con su 'Let Love Rule'. Además de uno de los compositores más respetados de su tiempo, es conocido también por sus trabajos como multi-instrumentista, productor y arreglista que ha colaborado con artistas como Mick Jagger, Stevie Wonder o Michael Jackson.