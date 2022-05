Lesmes: El Supremo cumplirá su regla no escrita y no interferirá en la campaña andaluza con la sentencia de los ERE

GRANADA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha confirmado este miércoles, en relación a la sentencia pendiente en el caso de los ERE, que el alto tribunal respetará también en la campaña de las elecciones andaluzas su "regla no escrita" de no hacer públicas sentencias inmediatamente antes de un proceso electoral para "no interferir en ningún sentido".

Lesmes, que ha inaugurado este miércoles en Granada las XX Jornadas de presidentes de Audiencias Provinciales, se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas sobre este asunto, tras la vista celebrada el 4 y 5 mayo en la Sala de lo Penal del Supremo para abordar los recursos interpuestos contra la sentencia de los ERE que ha dictado la Audiencia Provincial de Sevilla, por la que se condenó a, entre otros, los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por un delito continuado de prevaricación.

"Sí se va cumplir" esa norma no escrita, ha dicho el presidente del Supremo, que no obstante ha recordado en primer lugar que la vista se celebró a primeros de mayo y que se trata de un asunto "de especial complejidad" que requiere que los magistrados tengan "un proceso de deliberación" que no es solo respecto al resultado final, sino también respecto a las "muchas incidencias" que han sido planteadas por los abogados.

"Y en todo caso, dada la proximidad de las elecciones en Andalucía --el próximo 19 de junio-- hay una regla no escrita en el tribunal que es no hacer públicas sentencias inmediatamente antes de un proceso electoral para no interferir en ningún sentido y se va a respetar aquí también", ha agregado.