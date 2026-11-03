El letrado José Antonio Díaz, designado como jefe del Equipo de Investigación de la Oficina Andaluza Antifraude

La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) participa en la XVII Reunión de la Red de Oficinas, Agencias y Órganos Antifraude del Estado Español, celebrada en el Ayuntamiento de Barcelona. (Foto de archivo de septiembre de 2026). - OFICINA ANDALUZA ANTIFRAUDE

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción ha adjudicado al letrado José Antonio Díaz Regodón el puesto de trabajo de jefe de su Equipo de Investigación, una plaza para la que se había abierto una convocatoria el pasado mes de septiembre.

Así se desprende de una resolución firmada por el director de la Oficina Antifraude, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, publicada este martes, 3 de noviembre, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y consultada por Europa Press.

De esta manera, el director de dicho organismo vinculado al Parlamento andaluz confirma en dicha resolución que adjudica dicho puesto de trabajo, "convocado por Resolución de 28 de septiembre de 2026", a "la persona funcionaria de carrera que cumple con los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria (...), conforme a los informes, datos y motivaciones que obran en el expediente".

"La toma de posesión deberá formalizarse con efectos administrativos del día siguiente al de cese en el destino de origen y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes desde la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía", concreta también el documento firmado por Francisco de Paula Sánchez, contra el que, no obstante, cabe la posibilidad de "interponer recurso potestativo de reposición", o bien un "recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este orden".

La persona elegida para desempeñar el puesto de jefe de Equipo de Investigación es José Antonio Díaz Regodón (Oviedo, 1975), licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y experto en contratación pública, con el título de especialista en Contratos Públicos por la Universidad a Distancia de Madrid.

Según la información facilitada a Europa Press desde la Oficina Andaluza Antifraude, desde enero de 2023 José Antonio Díaz es letrado del Gabinete Jurídico de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Tras preparar las oposiciones a la Carrera Judicial y Fiscal y ejercer como fiscal sustituto en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (2006), ingresó en 2007 en el Cuerpo de Letrados de la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía con el número uno de su promoción.

Durante 15 años trabajó en la Asesoría Jurídica de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), primero en asuntos contenciosos y después en asuntos consultivos. Entre 2011 y 2017 presidió la Asociación de Letrados de Administración Sanitaria de Andalucía.

Desde la Oficina Antifraude ponen de relieve que "la contratación pública es el eje de su trayectoria". Así, explican que ha impartido formación sobre la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, y ha sido ponente en seminarios sobre los retos de la contratación en el ámbito sanitario.

También ha publicado análisis en el Observatorio de Contratación Pública, y "se forma de manera continua en la materia". Su actividad abarca además la transparencia, la protección de datos y el derecho sanitario. En 2026 completó el Programa Superior de Delegado de Protección de Datos.