Lía Kali, Ptazeta, Marlena y Juacko abrirán en Jaén los conciertos en La Alameda durante la Feria de San Lucas

María Espejo y Alex Martínez en la presentación de los conciertos de La Alameda - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Lía Kali, Ptazeta, Marlena y Juacko abrirán el próximo 11 de octubre los conciertos en el Auditorio de la Alameda, en Jaén capital, con motivo de la Feria de San Lucas. Le seguirán el 17 de octubre las actuaciones de míticos grupos del pop español como son Café Quijano, Los Secretos y La Guardia.

El punto final lo pondrán el 18 de octubre Fran Cortés Chiquetete, Nolasco, Miguel Campello y el supergrupo flamenco G5, --agrupa a Kiko Veneno, el Muchachito, Tomasito y El Canijo de Jeréz y Diego Ratón, estos dos últimos pertenecientes a Los Delinqüentes--.

Así lo ha indicado la concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, que ha presentado la programación de conciertos junto alproductor jiennense Alex Martínez. "Estamos convencidos de que estos conciertos para San Lucas, serán una apuesta segura para los jóvenes y no tan jóvenes, en los que además prima la igualdad", ha indicado Espejo.

Martínez ha subrayado la apuesta por traer a la Feria de San Lucas a importantes artistas y grupos que vendrán a modo de mini festivales, de forma que cada grupo tocará repertorio íntegro.

Así, ha puntualizado que el día 11 de octubre estará dedicado al público joven con "artistas de primer nivel que cuentan con millones de reproducciones en las distintas plataformas digitales".

Sobre los artistas ha apuntado que Ptazeta es la reina canaria del trap, Lía Kali, cantante y compositora de música urbana y rap, Marlena del Indie y el pop y Juako productor y uno de los mejores Dj del rap.

Para el 17 de octubre ha resaltado la propuesta de traer a los clásicos del pop con prácticamente todo ya vendido, pues tan solo queda un diez por ciento de las entradas. Actuarán Café Quijano de los que ha resaltado que "son uno de los mejores grupos a nivel nacional que traerán a Jaén una banda de músicos cubanos de Miami con un elenco de máximo nivel que será un puro espectáculo". Le seguirán Los Secretos que "forman ya parte de nuestras vidas y La Guardia con sus temas de toda la vida".

Para el día 18 se ha conseguido "algo muy difícil que es acumular tanto artista y estrella del flamenco juntos en un solo día". Ha apuntado que el G5 "por sí solos son una auténtica fiesta". "Después tendremos a Miguel Campello con su voz impresionante y Nolasco, que vendrá acompañado de Diego Carrasco, uno de los grandes del flamenco". Esa noche también actuará Fran Cortés. "Esperamos que estas noches y estos conciertos sean del disfrute de todos", ha concluido Martínez.