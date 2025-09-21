Liberan en Córdoba 25 aves fringílidas capturadas con artes prohibidas

CÓRDOBA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un vecino de Córdoba tras liberar a 15 aves fringílidas como presunto autor de un delito contra la fauna por la colocación de una red japonesa destinada a la captura ilegal de estas aves.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, durante un servicio de protección de la naturaleza y el medio ambiente desarrollado por los extrarradios de Córdoba agentes observaron la instalación de una red japonesa de unos ocho metros de longitud por 1,5 metros de altura, en cuyo interior se encontraba atrapado un ejemplar de verderón común (Chloris chloris), que fue liberado de inmediato.

Ante este hallazgo, los integrantes de la patrulla del Seprona decidieron inspeccionar la finca, lo que permitió localizar otros 12 ejemplares de jilguero (Carduelis carduelis) y otros dos ejemplares de chamarín (Serinus serinus), que permanecían enjaulados, procediendo a la liberación de todas las aves en presencia del presunto autor de los hechos y a la instrucción de las pertinentes diligencias por la comisión de un delito contra la fauna.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba y, en paralelo, a la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul para la posible incoación de expediente sancionador por la vía administrativa.

Con esta actuación, la Guardia Civil ha destacado que reitera su "compromiso" con la protección del medio natural y la conservación de la biodiversidad, recordando que la captura de aves fringílidas mediante artes prohibidas constituye una práctica ilegal que conlleva sanciones administrativas y responsabilidades penales.